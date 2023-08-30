外籍看護審核惹民怨 侯長照政見 80歲以上免巴氏量表

國民黨總統參選人侯友宜29日前往基隆市信義日間照顧中心，提出80歲以上長者廢除巴氏量表等4大長照政見。(記者季相儒／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜 昨天走訪基隆市，在日照中心提出80歲以上長者廢除巴氏量表，直接申請看護移工等4項長照 政見。侯說，勞動部和衛福部就巴氏量表政策沒協調好，「既然大家你推我推，我來當總統，我來做」。

侯友宜昨由基隆市長謝國樑、國民黨基隆立委參選人林沛祥等陪同，到信義日照中心與長者互動後，發表「長照心聲，我聽到了」談話，認為巴氏量表該檢討，並提四項長照政見。

對於失能長者照顧不易，侯友宜說，如果家裡有長者要照顧，60%會落到女性身上，將近4成女性因為要照顧長者辭去工作，喪失國家的勞動力；台灣長者失能人口，預估到2031年會達118萬人，這麼多的失能人口誰來照顧？

他說，本地看護工平均薪資5萬元到6萬元，加上照顧花費，每月需支出近10萬元，一般家庭難以負擔。所以很多長者找外籍看護工照顧，平均薪資2萬5000元到3萬5000元，但需要巴氏量表審核，醫界把巴氏量表稱為「功德量表」，醫師在處理時有責無權，不幫忙又產生誤會，醫事人員都滿痛苦的。

侯友宜說，天下雜誌調查有7成以上的人建議廢除巴氏量表，巴氏量表產生的民怨包括經濟負擔增加、醫病關係衝突，也造成更多失聯外籍看護跟幫傭，出現外籍看護「黑工」，更難管理，這些問題政府要解決。曾有立委反映問題，勞動部說要快速面對，用簡易的方法來評估；但衛福部認為巴氏量表還是要經過醫生，兩部沒有協調好，問題就卡在那裡。

民進黨總統參選人賴清德 競選辦公室昨天暫未回應侯友宜的長照政見，但賴清德日前曾強調，未來他也希望持續強化社區醫療，繼續推進「長照3.0」。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡說，巴氏量表成為許多長照家庭的痛，柯早已關注到，未來也會提出長照與醫療政見。