綠竊喜要幫郭台銘連署？民進黨下封口令

鴻海創辦人郭台銘(圖)28日宣布參選總統，並邀請另外兩位會參選人侯友宜、柯文哲一起談在野整合。(記者曾原信／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 昨天宣布投入2024總統大選並展開連署，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕多位藍營政治領袖，隨即表態力挺國民黨總統參選人侯友宜 ，並批評郭參選是沒有誠信。台北市長蔣萬安引用國父過去曾寫下的對聯：「安危他日終須仗，甘苦來時要共嚐」，呼籲支持者團結。

2024大選進入四腳督局面，外界普遍預期對民進黨 總統參選人賴清德是大利多。民進黨立委林俊憲昨天在郭台銘宣布參選後發文稱：「我聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫他（郭台銘）連署，幫郭董一圓選總統的夢，可千萬別讓他們失望！」林的談話驚動民進黨中央，昨天下午綠委接到黨部電話交代不要對郭台銘參選有過多論述或批評。

林俊憲之後受訪時改口，指未來的總統選舉，仍然會有許多變數，很多人好奇民進黨是否會參與郭台銘的總統競選連署，「民進黨不會，呼籲支持者不必介入郭台銘的連署」。

國民黨主席朱立倫表示對郭參選感到非常遺憾，「民進黨到處都在放鞭炮」。朱表示，需要化解所有爭議、集結所有力量，不能讓賴清德「躺著選」。

侯友宜昨天受訪時說，他是國民黨徵召的參選人，經全代會全力通過，既然接受這任務，他參選總統態度從未改變，一本初衷扛起責任、毫無畏懼，勇往直前。

被問到過去曾承諾支持侯友宜，郭台銘僅表示，主流民意目前要下架民進黨，但在野藍白的參選人民調士氣低落，不見整合跡象。媒體又問，郭目前民調墊底，如何推動整合？郭台銘表示，相信宣布參選後，支持度一定會上揚，「企業家治國的時代來臨了」。至於副手，他心中已有人選，時機到了就會向大家報告。

郭台銘投入2024總統大選，並以獨立參選人身分進行連署，綠營人士不僅樂見，還喊出「連署挺郭台銘、票投賴清德」。台南市議會民進黨團書記長郭鴻儀指出，郭台銘說要整合在野力量，但以現在的氣氛，侯友宜、民眾黨主席柯文哲不可能不選，郭目前能力似乎沒法整合；站在綠營角度，當然樂見「四腳督」，綠營支持者都會歡迎郭台銘宣布參選。

由於郭非政黨推薦，依法必須在11月2日前獲得約29萬份連署，才能申請登記為總統候選人。自1996年總統直選以來，有5組透過連署成功參選總統，但至今未有獨立參選當選紀錄。

台灣歷經七次總統大選，共有33組人馬尋求連署參選，僅林洋港、陳履安、宋楚瑜和許信良曾跨越門檻取得大選門票；其中，宋楚瑜還兩度連署成功，2000年更獲得逾百萬連署，創下目前連署參選者最高得票率（36%）；不過，至今仍無連署參選的候選人勝選。