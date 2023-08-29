我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

觀察站／藍白真要整合 未必需要郭台銘

記者 李光儀
鴻海創辦人郭台銘支持度居末，卻要國民黨總統參選人侯友宜(圖)讓出主位？要如何談整合。(記者黃仲裕／攝影)
鴻海創辦人郭台銘支持度居末，卻要國民黨總統參選人侯友宜(圖)讓出主位？要如何談整合。(記者黃仲裕／攝影)

打著「推進在野整合」旗號，郭台銘28日宣布將以連署方式投入總統大選。若郭真的參選到底，對選舉結果反而可能是影響最小的，因為在三腳督情況下，賴清德已穩定領先，再加上郭參戰，不過就是確認「保送賴清德」而已；郭要真的發揮影響，不是「參選到底」，而是取決他能否「促成在野整合」，也取決他是否「懸崖勒馬」。

郭台銘雖然以「主流民意」自居，但比起四年前，此次參選更加名不正、言不順。不僅因他四年前已經「翻桌」一次，而是這次國民黨徵召侯友宜後，郭台銘還發了個「我心長照中華民國」聲明，說自己「全力支持侯勝選」。如今郭台銘決定走自己的路，當然就不能怪國民黨用「誠信」、「關公」來質疑他了。

幾個月來，郭台銘的策略很明顯，就是要以戰逼「合」，尷尬的是，郭台銘動作十足，但國民黨和柯文哲除了口頭「尊郭」、「希望團結」，卻沒人向郭台銘投出「具體整合」的橄欖枝。另一方面，除了地方派系，郭身邊無大將相助，場子並不好看，四腳督的支持度居四人之末。如此情況下，別說要柯、侯讓出主位，連是否具有整合的價值，都大有疑問。

如果藍白真的要整合，是否非要郭台銘不可？換言之，如果柯文哲、侯友宜當中有任何一人願意讓出主位，是不是一定得讓給郭台銘？答案很可能是否定的。

上述假設終究逃不過「政治利益」的檢驗：無論國民黨、柯文哲或郭台銘，都有自己一套邏輯。國民黨「泱泱大黨，怎可讓出總統大位」，民眾黨「支持度領先，為什麼要讓」，郭台銘「我就是要當總統，你們都得讓我」，這樣的死結若打不開，那麼，這場選戰就是從三腳督變成四腳督，現在就進入球賽的垃圾時間，最終保送民進黨繼續執政。

郭台銘 國民黨 柯文哲

上一則

放棄換侯、併柯 郭台銘3大轉折拚獨立參選

下一則

疑探台灣空防 陸大型無人機 飛宜蘭外海

延伸閱讀

幕後／郭台銘獨立參選有三轉折 最想3人坐下談整合

幕後／郭台銘獨立參選有三轉折 最想3人坐下談整合
郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一

郭台銘參選 朱立倫：對藍營來說 今天是憂鬱星期一
獨立參選引發藍炸鍋 趙少康：郭台銘意在促郭柯合

獨立參選引發藍炸鍋 趙少康：郭台銘意在促郭柯合
郭台銘宣布參選 侯友宜：別怕，媽祖在我肩膀上

郭台銘宣布參選 侯友宜：別怕，媽祖在我肩膀上

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選。（記者曾原信／攝影）

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

2023-08-27 22:45
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
無黨籍立委高金素梅。（本報系資料照片）

郭台銘宣布參選2024副手鎖定她？高金素梅回應了

2023-08-27 23:06
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
台中市一名女子遭楊姓男子性侵後，裸體逃到洗衣店求助，二審判楊8年徒刑。示意圖／ingimage

裸女跑到洗衣店求助…竟是被男客性暴力與強拍裸照

2023-08-27 16:32
女警見男子怪異舉動十分不解。圖／擷取自「社會事新聞影音」

長髮仙氣女警處理交通糾紛 現場男子禁不住大跳求偶舞

2023-08-27 17:12

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授