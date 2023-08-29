觀察站／藍白真要整合 未必需要郭台銘

鴻海創辦人郭台銘支持度居末，卻要國民黨總統參選人侯友宜(圖)讓出主位？要如何談整合。(記者黃仲裕／攝影)

打著「推進在野整合」旗號，郭台銘 28日宣布將以連署方式投入總統大選。若郭真的參選到底，對選舉結果反而可能是影響最小的，因為在三腳督情況下，賴清德已穩定領先，再加上郭參戰，不過就是確認「保送賴清德」而已；郭要真的發揮影響，不是「參選到底」，而是取決他能否「促成在野整合」，也取決他是否「懸崖勒馬」。

郭台銘雖然以「主流民意」自居，但比起四年前，此次參選更加名不正、言不順。不僅因他四年前已經「翻桌」一次，而是這次國民黨 徵召侯友宜後，郭台銘還發了個「我心長照中華民國」聲明，說自己「全力支持侯勝選」。如今郭台銘決定走自己的路，當然就不能怪國民黨用「誠信」、「關公」來質疑他了。

幾個月來，郭台銘的策略很明顯，就是要以戰逼「合」，尷尬的是，郭台銘動作十足，但國民黨和柯文哲 除了口頭「尊郭」、「希望團結」，卻沒人向郭台銘投出「具體整合」的橄欖枝。另一方面，除了地方派系，郭身邊無大將相助，場子並不好看，四腳督的支持度居四人之末。如此情況下，別說要柯、侯讓出主位，連是否具有整合的價值，都大有疑問。

如果藍白真的要整合，是否非要郭台銘不可？換言之，如果柯文哲、侯友宜當中有任何一人願意讓出主位，是不是一定得讓給郭台銘？答案很可能是否定的。

上述假設終究逃不過「政治利益」的檢驗：無論國民黨、柯文哲或郭台銘，都有自己一套邏輯。國民黨「泱泱大黨，怎可讓出總統大位」，民眾黨「支持度領先，為什麼要讓」，郭台銘「我就是要當總統，你們都得讓我」，這樣的死結若打不開，那麼，這場選戰就是從三腳督變成四腳督，現在就進入球賽的垃圾時間，最終保送民進黨繼續執政。