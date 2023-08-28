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郭台銘宣布參選 侯友宜：別怕，媽祖在我肩膀上

記者簡慧珍／彰化28日電
國民黨徵召總統參選人侯友宜今天到彰化縣接連參拜3座媽祖宮廟。（記者簡慧珍／攝影）
國民黨徵召總統參選人侯友宜今天到彰化縣接連參拜3座媽祖宮廟。（記者簡慧珍／攝影）

國民黨徵召的總統參選人侯友宜今天到彰化縣拜廟，在埤頭鄉合興宮時獲知郭台銘宣布參選下屆總統，侯友宜表示，他家信奉媽祖，小時候做錯事都被長輩帶到當地媽祖廟認錯和處罰，這次他接受國民黨徵召，在媽祖面前要說「免驚、免驚，向前行，媽祖就在阮的肩膀上。」他會效法媽祖看顧蒼生的精神看顧人民。

侯友宜先到竹塘鄉慈航宮，那時郭台銘還沒宣布參選，到達合興宮時接獲郭宣布參選的消息；侯友宜表示，他是嘉義朴子的「庄腳孩子」，從小在媽祖庇護下長大，小時候做錯事被長輩帶到媽祖廟認錯和處罰，長大後靠著一步一腳印當到新北市長，知道數十萬名彰化人到新北市打拚，相信彰化人應該很了解他在市長任內的作為。

侯友宜又表示，今天到合興宮看到炸彈媽，他很感動，因為有事情的時候媽祖會出手扛著，他想起小時候到媽祖廟收驚，聽到「免驚、免驚，媽祖在汝的肩膀上幫汝扛著。」他擔任市長努力做好市政為民服務，獲得四連霸五星級市長的肯定，這次接受國民黨徵召，他有信心「免驚、免驚，向前行，媽祖在阮的肩膀上。」會庇佑他。

侯友宜說，像他這個世代的人漸漸退出職場，他是「本土囝仔」擔任公職40年，會效法媽祖看護眾人的精神來顧及國家安全、為後代子孫的幸福來服務，他會認真打拚贏得人民信心，秉持媽祖的精神和大家「逗陣行」。

侯友宜 國民黨 郭台銘

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