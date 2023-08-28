宣布參選2024總統 未公布副手 郭台銘：心中已有人選

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024。（記者曾原信／攝影）

鴻海 創辦人郭台銘 28日宣布參選2024總統，並展開連署。郭台銘沒有公布副手，被問及副手人選，他表示，心目中已經有副手人選，時機到了一定會向大家報告。

日前被點名的人選包括高雄市前市長韓國瑜的夫人李佳芬、媒體人沈春華、主持人陳文茜、立委高金素梅，郭台銘回應，很多年前媒體界的朋友告訴他，新聞界是製造業，「我都是聽你們說我才知道」，但這些都不是從他這裡說出去，他不會回答。

記者會上新加坡聯合早報提問，現在在野支持度不到六成，所謂的主流民意正在消退，未來是否會為了整合可以不選？或是否因為達成整合不去登記，如果沒去登記是否懷疑被搓湯圓？郭台銘先是詢問該記者來台灣幾年，還稱讚他學得很快。

郭台銘表示，大家都知道，整合都不一定贏，分裂一定輸；若不整合，一對一也輸，二對一也輸，三對一也輸，所以大家面對問題就要坐下來談。他舉例，法國總統幾年前講要廢核，結果在幾個月內髮夾彎重新恢復核能，任何政治都要面對現實，大家要看清環境。

郭台銘表示，主流民意就是台灣有超過六成民意希望下架民進黨，如果今天坐下來站在主流民意的立場發言，換個角度、思維，就會換個想法。今天如何勝選，勝選以後如何經營這個國家，把GDP提高，和中國國家主席習金平坐下來談和平宣言，誰最有能力解決這個問題？老百姓要想清楚，必須要選一個能夠為民，但又能夠把問題解決的總統。

對於路透詢問，鴻海在中國有投資，郭若當選如何面對中國施壓？郭台銘回應，他願意接受自己的財產被沒收，但不接受中共任何要脅，但怎麼沒收他個人的部分，因為其他資產是鴻海公司的，是鴻海要回答，而它所造成的影響，也不是只有鴻海一家公司，而是世界的主流供應鏈和所有客戶，會造成天下大亂。

金融時報則提問，郭台銘是一個企業家，若當選如何迴避與鴻海的利益衝突？郭台銘表示，他沒有做過一分中華民國 政府的生意，沒有利用政府職權和任何關係，雖然當時他支持藍營的參選人，絕對經得起檢驗。他如果當選中華民國總統，鴻海等相關企業不會受到任利益和和保護。而且說比較不好意思的，台灣市場太小，他們不需要做台灣的生意，鴻海也不需要他的幫助，他們自己做得很好；如果政府有需要公開招標，那就按照法令去走。