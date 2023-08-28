郭台銘宣布參選 國民黨籲已是參選人黨內不可違紀站台

鴻海創辦人宣布參選總統。（記者曾原信／攝影）

鴻海創辦人郭台銘 今天宣布參選總統，國民黨 表示極度遺憾，會堅定步伐、團結一致完成政黨輪替的目標，相信郭台銘也會信守當初「信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」之承諾，共同歸隊支持國民黨參選人侯友宜 。

國民黨指出，中常會於3月22日通過授權主席以「徵召」形式產生總統候選人，郭台銘當初表達參與國民黨提名之意願時，其實並非國民黨黨員，但國民黨基於主流民意是「下架民進黨」，仍將其納入評估，徵召過程、時程與相關依據，都非常清楚且公開，事前也已充分讓侯、郭兩位參選人理解，經公平公正程序，由侯友宜勝出。

國民黨提醒，郭台銘在5月17日徵召結果公布時，更曾在臉書親自發布「我心長照中華民國」貼文，強調自己將信守承諾會盡最大努力支持侯友宜勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架。可見郭台銘已明確承諾要支持侯友宜市長勝選，更將其重要政見託付給侯友宜促其認真實現，不管現在提出任何理由，都不應推翻其三番五次且白紙黑字之承諾、違逆捍衛中華民國之共同理念。

國民黨強調，郭台銘是關公的信徒，關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾。為了讓台灣人民免受戰爭荼毒，為了讓中華民國免於向下沉淪，只有非綠陣營團結在一起才是真正忠於國家，只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解。

國民黨表示，對於郭台銘的心意及其團隊的動向與想法都有清楚掌握，相信郭台銘最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支持國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德。

國民黨另指出，郭台銘今正式公布其獨立參選、參與連署之意向，已視同「一一三年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規」內規範之參選人，為其公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為將違反「黨員行為規範」。黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。