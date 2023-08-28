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拔郭台銘的樁？侯友宜到張榮味家吃午餐

記者蔡維斌、李文德／雲林28日電
國民黨總統參選人侯友宜（前左二）27日由國民黨主席朱立倫（右二）陪同，與雲林前縣長張榮味（左一）見面。（記者蔡維斌／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（前左二）27日由國民黨主席朱立倫（右二）陪同，與雲林前縣長張榮味（左一）見面。（記者蔡維斌／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天到雲林參加千人造勢活動，並拜會日前替鴻海集團創辦人郭台銘站台的前縣長張榮味、在張家共進午餐，張榮味由擔任縣長的妹妹張麗善、曾任立委的女兒張嘉郡陪同，在大門口相迎，互動熱絡。國民黨主席朱立倫表示，「他（指張榮味）會變成團結的助力，大家拭目以待」。

朱立倫說，他和侯友宜都是張榮味的老朋友，張前縣長清楚唯有團結才可下架民進黨、邁向勝選，他看得出張榮味有這樣的決心，會發揮在地方的影響力，變成團結助力。侯友宜說，張榮味是地方重要人士，大家一起並肩作戰。

雲林縣籍的國民黨不分區立委林文瑞以「團結勝選」描述昨天午餐會的氣氛融洽；張麗善則說，大家有非常好的互動溝通，「大家都有共識 ，以大局為重」。

侯友宜獲國民黨徵召參選總統以來，已第三度到雲林拜訪地方人士，張麗善已三度作陪，但張榮味、張嘉郡父女則是首度與侯友宜同框。張榮味雖未參加下午的造勢大會，但最近很少露面的雲林縣議長沈宗隆到場。

侯友宜說，他三度到雲林都由張麗善陪同走訪農民，看到農民因高麗菜價低哀號、在鰻魚產地聽到漁民抱怨外銷不力，都不見執政黨政府體諒幫忙。他說，政府應照顧辛苦付出心血的人民，如今兩岸關係變差，萬一發生戰爭，別說生活，生死安全更不用提，拚經濟之前要先將國家安全顧好，他參選就是要讓大家有好日子，拚國家有好前途。

侯友宜 國民黨 郭台銘

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