新聞分析／郭台銘宣布參選 歹戲拖棚與尷尬間的鬧劇

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統。（記者曾原信／攝影）

不出人意外的，郭台銘 還是宣布將以連署方式，投入總統大選。但如果說到郭台銘的動作對於選戰有何影響，尷尬的是，如果郭台銘真的參選到底，對選舉結果可能影響有限。因為在現在「三腳督」的情況下，賴清德領先幅度加大，柯文哲 、侯友宜都很難追上，再加上郭台銘，也不過就是確認「保送賴清德」而已。而郭台銘如果要真的發揮影響，不是「參選到底」，而是取決他是否「懸崖勒馬」。

4年前的把戲 今年再玩一次

早在4年前，郭台銘就曾經爭取國民黨 總統提名，而且手法與此次幾乎完全一致：在提名前，都宣示將會遵從國民黨的提名結果，無論被提名與否，都會支持國民黨的提名人；但未獲提名，都馬上翻臉。只不過這一次，多加了再提名侯友宜當天，郭台銘還發了個「全力支持侯友宜勝選」的聲明。

但與4年前最大的不同，是從操作上看，郭台銘此次確實比4年前「成熟」了些。儘管這所謂的成熟，在熟悉政治操作者的眼中看來，仍是幼稚，但至少不是「第一時間翻臉」，而是透過各種放話、醞釀、策動倒戈，來形塑自己的聲勢。而郭台銘的每次出手，儘管都未對國民黨口出惡言，但目的性都很清楚，就是希望增加自己參選總統的籌碼。

成熟非好意 只是策略的三步走

而郭台銘這樣「不罵國民黨」的策略，也並非出於善意，而是政治謀略上的考量。在國民黨提名底定後，郭台銘要選總統有三條途徑：第一條是國民黨「侯下郭上」，第二條是「郭柯配」，第三條是透過連署獨立參選。無論再幼稚無知，恐怕都很難判斷自己連署獨立參選有當選可能，因此謀求「侯下郭上」或「郭柯配」，應該就是郭台銘的算計。

所以從一開始，郭台銘的大動作，就被視為是「膽小鬼遊戲」的成分居多，也就是要藉由自己的大動作恫嚇國民黨和柯文哲，「如果不讓我選，我就參選到底，大家都會落選」；落實這套策略的第一步，是不斷製造聲量，讓國民黨從內部分裂，無從整合，壓低侯友宜的支持度；第二步，則是讓柯文哲感受到如果郭參選到底，對自己也極度不利，所以願意屈就於「郭柯配」，第三步，則是郭柯配占據「非綠」主流民意，侯友宜徹底被邊緣化或者主動退選。

藍白不買帳 只能愈來愈尷尬

不過郭台銘的三步走，大概只走了第一步，就被看破手腳。很顯然對於和郭台銘整合，國民黨已經存有高度戒心，而且也知道郭台銘要的只有總統大位，這是國民黨不太可能退讓的，所以也沒甚麼可談的。至於柯文哲，4年前的合作經驗，柯文哲對郭台銘的行事作風也了然於心，當然不會輕易就範；而且關鍵是：看到國民黨與郭台銘合作後的慘狀，柯文哲還敢邁出這一步嗎？

所以尷尬的情況出現了。綜觀整個7、8月，郭台銘動作十足，挖國民黨牆角、爭取國民黨地方派系、和柯文哲若即若離，但國民黨和柯文哲除了口頭上的「尊郭」，「希望團結」，卻沒有人向郭台銘投出「希望與其整合」的橄欖枝。郭台銘的場子愈辦愈難看，「四腳督」的支持度則只剩下1成左右，但戰略目標達不到，也只能繼續硬著頭皮走下去，於是，有了這個介於尷尬和歹戲拖棚的「宣布獨立參選」。

加速整合或各玩各？

所以如果要討論郭台銘正式宣布「投入連署」，對於後續選情的影響，首先要先看郭台銘「投入連署」，是會參選到底，或者仍是以追求整合為目的；如果是以追求整合為目的，那麼對於後續的整合，又會產生什麼樣的影響。

過去不曾發生「連署通過卻不參選」的前例，已郭台銘的實力，要拿到28萬多的連署數並不困難，因此基本可以假定他要取得總統大選門票並不困難。而如果依循前例，郭台銘取得總統大選門票且登記參選，而國民黨和民眾黨也無法整合成一組人，那麼選戰從「三腳督」變成「四腳督」，得利的肯定就是票源穩固的賴清德。原本就居於優勢的賴清德，優勢會更為明顯，也就幾乎意味郭台銘將保送賴清德成為總統府的新主人。

但不能排除的可能是，郭台銘投入連署、賴清德優勢更加明確後，會不會促進「非綠陣營的整合」？如果真的整合，是誰和誰整合？表面上來看，可能性很多：有侯友宜願意當郭台銘副手，變成「郭侯配」，有柯文哲願意當郭台銘副手，變成「郭柯配」。這兩種組合如果形成，郭台銘當然也就不存在獨立參選的理由，而沒有被整合的那個人，也就可能成了選戰中被邊緣化的那一個人。

但擺在眼前的事實是：如果柯、侯願意退選或者屈居副手，為何要等到郭台銘連署後？又為何一定是「當郭台銘的副手」？換句話說，當藍、白在思考「如果要讓出總統大位」時，考量的必定是什麼樣的整合，才能讓自己獲得最多的資源分配，以及讓勝選的可能性極大化。「郭侯配」、「郭柯配」真的是「勝選可能最大」的組合方式嗎？

藍白合 勝算蓋綠大於郭柯、郭侯合

如果郭台銘的動作真的促成整合，那麼無論考量勝選或者選後政府的組成，「藍白合作」反而是最可能，也最具優勢的合作方式。首先，柯文哲目前在總統支持率上和侯友宜呈現拉鋸，兩人無論誰正誰副，都有一定的正當性；甚至在權力的分配上，無論侯友宜當選總統、任命柯文哲擔任行政院長，或者柯文哲當選總統，任命「多數黨組閣」，都可以讓非綠陣營的運作形成某種程度的平衡。

反觀如果是「郭侯配」，則未必勸退得了柯文哲，「郭柯配」，則未必勸退得了侯友宜。在國民黨、民眾黨都有一定的基本盤下，選戰仍是三腳督格局；比起如果藍白合，無論郭是否參選到底，基本上都可以忽略郭台銘對選票的影響，差別當然不能以道里計。

只是這些假設，終究逃不過「政治利益」的檢驗：無論國民黨、柯文哲或者郭台銘，都有自己一套邏輯。國民黨「泱泱大黨，怎可讓出總統大位」，民眾黨「排名第二，為什麼要讓」，郭台銘「我就是要當總統，你們都得讓我」，這樣的死結打不開，那麼這場選戰就是從三腳督變成四腳督，然後目送民進黨繼續執政。