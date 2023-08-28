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郭台銘宣布參選 張麗善：咖啡沒喝就參選沒誠信

記者蔡維斌、陳雅玲／雲林28日電
張麗善對郭台銘宣布參選表示錯愕，並指這樣作沒誠信。(記者蔡維斌／攝影)
張麗善對郭台銘宣布參選表示錯愕，並指這樣作沒誠信。(記者蔡維斌／攝影)

鴻海創辦人郭台銘今天上午宣布連署獨立參選總統，正在跑行程的國民黨雲林縣長張麗善得知後，甚感驚訝，臉上也一度出現不可置信的表情，她直言，郭董先前才說要大家坐下來談，若宣布獨立參選，就是沒有誠信。

張麗善說，先前郭董提出要大家坐下來談彼此溝通協調，她很認同，但這些過程和重作都還沒進行，怎麼就麼宣布，這是沒有誠信的作法。

她進一步說，大家都針對整合之事還在進行中，設法如何協調出在野黨共識的人選，這也才符合60%的主流民意，也是全民需求，這樣一來郭台銘先前遞出橄欖枝，邀大家喝咖啡，現在連坐下來喝咖啡的動作都沒有做，那就是前功盡棄，大家也會對他先前遞出橄欖枝的行爲質疑。

至於老縣長張榮味是否北上聲援郭台銘，張麗善說，她哥哥應該沒有北上。哥哥這段時間所要表達的，一直認為就是一定要團結，團結合作才能致勝，這才是千古不變的道理，也是大家一直維持的目標，也就是達到政黨輪替的目標。

張麗善說，無論侯友宜、柯文哲、郭台銘都是在野的泛藍，是否可以整合，本來已經看到一些眉目，沒想到還是胎死腹中，這樣結果真的不好，很不團結，她希望大家不要成為團結的破口。

雲林前縣長張榮味雖曾力挺郭台銘，昨天侯友宜到訪也禮貌性接待並一起午餐，在張家餐敘也侯、張、朱也相談甚歡，席間達成團結勝選的共識，沒想到今天郭董馬上宣布參選，才令張麗善也感到錯愕。

郭台銘 咖啡 侯友宜

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