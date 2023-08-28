黃國昌爆 綠營權貴以民股介入台鹽綠能

黃國昌指綠營高層以民間持股，介入台鹽綠能。（本報資料照片）

民進黨 前新潮流立委賴勁麟雖閃辭雲豹董座及18家子公司董事長職務，但綠能 爭議已再度成為政壇攻防焦點。前立委黃國昌在風傳媒網路節目「下班瀚你聊」表示，他去年開始追查綠能，發現綠營高層以民間持股，介入台鹽百分之百投資 的子公司台鹽綠能，連經濟部長王美花都無能為力。

據風傳媒報導，黃國昌表示國家成立台鹽綠能，卻找來幾個民股，僅持股6%到8%，他追查結果，發現拿到股份的人與民進黨關係都不錯，都是綠營權貴，甚至獲得嘉義義竹的魚電共生的案場。

報導說，黃國昌質疑，拿到案場的人和政府支持的企業，為什麼都是綠到發紫的「綠友友」？他批評，國家支持綠能是好的，卻被綠營權貴惡搞，讓綠能充滿腐臭味。

報導指出，黃國昌透露，王美花在立院接受立委質詢時，對民間持股介入台鹽綠能，曾表示經濟部反對民股介入，儘管在體制上，經濟部派任台鹽綠能董事長，實際上卻還是高層派的，顯示經濟部對此根本無能為力。

黃國昌質疑，台南綠能弊案這麼多，台南地檢署顯然辦案不力。他舉例，民進黨前中執委郭再欽涉入爐碴案，後來爐碴地被英系蔡清旭買走做光電，而蔡清旭也持有台鹽綠能民股，甚至嘉義義竹魚電共生案場還是他拿到最大標案。