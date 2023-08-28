光電、雲豹連環爆 綠大選陷隱憂 藍白直搗賴本命區

賴勁麟雖請辭雲豹董座，但在野黨已直搗賴清德本命區，更劍指新潮流系。(本報資料照片)

藍綠白各黨備戰2024總統大選，民進黨 總統參選人賴清德 雖民調暫居第一，但國民黨總統參選人侯友宜 最近勤跑南部，民眾黨總統參選人柯文哲也力拚跨越「濁水溪防線」，藍白明顯有意挑戰綠營南部鐵票區。

民進黨選舉幹部指出，三方對南部票倉非常重視，這一戰已漸漸有「決戰南台灣」氛圍，雖然南部過去被認為是「深綠區」，但在民進黨長期執政下，並非沒有隱憂。

賴清德過去擔任兩屆台南市長，2014年連任時得票率破7成，但2018、2022年現任市長黃偉哲得票率萎縮，加上台南陷入光電利益爭議及88槍、議長賄選案紛擾，最近又爆發「雲豹風暴」，賴清德要守住台南本命區比過去更艱難。

最近侯友宜陣營狂打雲豹能源公司援助民進黨及民進黨政治人物龐大政治獻金，雖被民進黨人士定調「汙名化」綠能產業，但民進黨士不否認這幾年綠能資源確被特定派系把持，民進黨立委賴品妤因父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長而形象大傷，在野砲火更對準賴清德，雖賴勁麟火速辭職，但在野已直搗賴清德本命區，更劍指新潮流系。

藍營方面，國民黨主席朱立倫最近積極在南部為侯友宜開路。據悉，面對鴻海創辦人郭台銘搶中南部地方派系，朱立倫建議侯友宜多到中南部「面對面」深談、拜訪。朱立倫認為，侯友宜親民的特質是優勢，可在中南部累積基層實力。朱立倫更直接牽線安排侯友宜與雲林縣前縣長張榮味在張家聚會，給侯很大幫助。

柯文哲喊出「跨越濁水溪」也勤跑南部，9月中旬起將規畫南部「long stay」。幕僚認為，柯文哲在南部跑行程反應不錯，且內參民調顯示柯在南部支持度並不低，只要持續加把勁經營，仍大有可為。