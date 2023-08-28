謝長廷稱微量輻射有益 綠委：太過了

駐日代表謝長廷貼文稱微量的放射性元素對身體有益，引發各界質疑。(本報資料照片)

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水 入海，駐日代表謝長廷前天貼文稱，微量的放射性元素對身體有益，引發各界質疑，並被在野黨批評是「助日代表」，連民進黨 立委也認為不妥。民進黨立委林靜儀昨天表示，現在的重點是要提供正確的資訊，「我覺得（謝長廷）這個話就真的太過了，這個沒有辦法解除民眾的疑慮」。

謝長廷昨天澄清說，他前日發文討論的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳，沒有涉及核處理水，並指出他的說法是有研究根據的。

他表示，福島排核汙水，只有中國夥同香港、澳門在抵制抗議，有很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求台灣要跟著中國抵制抗議，他並不意外。

針對福島核汙水入海，林靜儀昨天受訪時說，現在的重點是提供正確的資訊，還有解除民眾的疑慮，福島地區針對周邊海產進行檢測 ，從前天的魚類即時檢測資訊來看，周邊魚類身上的氚這個物質，其實並沒有增加，都是在安全的幅度裡面。

林靜儀說，福島核汙水的放射性物質濃度，都比台灣周邊的中國大陸核電廠來得更低，再加上台灣周邊洋流都是往北走，福島核汙水會往太平洋北端流動，先走到美國一帶再往全世界跑，所以在即時資訊並沒有呈現，魚類身上有檢出增加氚這樣的放射物質。

不過，對於謝長廷提到微量的放射性元素對身體有益，林靜儀說，「這個話就太過了」，「這個沒有辦法解除民眾的疑慮」。

時代力量立委陳椒華也表示，有關日本排放含氘核汙水入海，謝長廷的發言需要修正；對於含致癌輻射性元素，是否能因為海水而稀釋至生物無害狀況，這點還需要觀察跟驗證，但是不能與溫泉極低濃度的鐳元素對比，「若是高濃度的鐳，一樣會致癌。」

民進黨立委莊瑞雄則說，謝長廷是在當地講溫泉的礦物質含量，如果硬要跟台灣的核汙水兜在一起，難免會覺得跟民眾的感覺不一樣；議題不同，講的話也不同，在野黨把錯誤的前提拿出來罵，都是政治口水。

民進黨發言人卓冠廷昨天表示，「謝大使已經很清楚澄清說明，再次強調他沒有講核汙水。我們沒有進一步評論。」