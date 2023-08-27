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郭台銘傳將宣布參選總統 選總統府對面開記者會

記者劉宛琳、王駿杰、黃羿馨、吳慧芬、徐如宜／連線即時報導
鴻海創辦人郭台銘（中）下午出席活動，民眾直呼選總統，讓郭台銘敬禮致意。（記者陳正興／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（中）下午出席活動，民眾直呼選總統，讓郭台銘敬禮致意。（記者陳正興／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘27日連趕新竹市、高雄市參選「主流民意大聯盟」造勢活動，積極為獨立參選鋪路，台北時間28日將在總統府正對面的張榮發基金會舉行「主流民意大聯盟記者會」，宣布參選總統。

郭台銘27日到新竹，支持者夾道歡迎，國民黨籍新竹市議長許修睿、副議長余邦彥等人陪同步上舞台。郭台銘說，這幾個月握過幾萬隻手、注視過幾萬民眾雙眼，深知百姓憤怒和盼望，民意已顯示希望政黨輪替，因此他以「台灣阿銘」推動主流民意大聯盟，在中華民國與中共對等情況下創造兩岸和平、繁榮經濟、青年政策，「這才是真的主流民意和台灣價值」。

郭台銘說，民進黨政府貪汙腐敗、弊端叢生已釀成台灣危機，民進黨一再挑釁、不承認中華民國，他在金門發表和平宣言、發表和平倡議，心中有清楚的藍圖，AI、電動車、智慧醫療都是台灣轉型目標，還有半導體產業也是台灣瑰寶，自己沒政黨包袱、政治包袱，要用畢生經驗和台灣共同面對台灣關鍵轉型時刻。

郭晚間趕往高雄鳳山參加造勢晚會，屏東縣議長周典論等人陪同大進場。郭說，他是唯一出身財經背景，保證勞保基金一定不會破產，不讓千萬百萬勞工所交勞保基金血本無歸，也保證一定不會讓健保倒，反而會加強挹注健保，醫界不會血汗過勞。

鴻海創辦人郭台銘下午出席活動，面對媒體詢問參選問題，未正面回覆。（記者陳正興／攝...
鴻海創辦人郭台銘下午出席活動，面對媒體詢問參選問題，未正面回覆。（記者陳正興／攝影）

郭台銘 中華民國 健保

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