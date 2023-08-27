已花5.7億 農發基金補貼進口蛋 業界指僅特定廠商受惠

農委會為解決蛋荒，從今年3月起執行專案進口雞蛋計畫，截至7月為止，以農業發展基金補貼進口蛋價差近5.7億台幣。（記者林俊良／攝影）

為解決蛋荒，農委會（現為農業部 ）從今年3月起，以農業發展基金執行專案進口雞蛋 計畫，截至今年7月為止，已經進口帶殼蛋逾1.4億顆、液蛋約192公噸，補貼進口蛋價差近5.7億元（台幣，下同，約1800萬美元），其中包括官方持股的中央畜產會、台農發都享有價差補貼，遭質疑用納稅錢補貼官股公司，形同「左手給右手」。

時代力量立委邱顯智批評，用農業發展基金補貼進口蛋價差，與基金設置目的不符，農業部如果只是持續撒錢採買進口農產品，製造民生穩定假象，又何須升格？

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘也批評，補助進口蛋的經費居然是來自農發基金，試問進口蛋跟本土農業發展有什麼關係？進口蛋可以幫助農業發展嗎？顯見農業部濫用經費到什麼程度。

林裕紘還提到，農業部一開始宣布要補貼進口雞蛋時，自己還揶揄認識的進口商，可以稍微賺一筆國難財，對方卻透露都被內定的廠商綁光了，「如今看到名單我懂了」，只有畜產會、台農發和特定廠商才能領這種專案補貼，在一顆蛋快四元的價差補貼下，誰進口的蛋能跟這些補貼蛋競爭？

有「南霸天」之稱的屏東大型蛋商、信興蛋品董事長涂萬財表示，年初因為缺蛋嚴重，不少同業都有進口，不過私人進口蛋因為沒有政府補貼價差，現在蛋價直直落，一個貨櫃至少都賠70萬元。

農業部資料顯示，今年3月至7月，已進口帶殼蛋1億4095萬顆，補貼價差近5.6億元，平均每顆進口雞蛋價差補貼約3.9元；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1000萬元。主要進口廠商包括羽禾、超思、台農發、中央畜產會等，進口來源國則有美、泰、澳、巴西、土耳其、菲律賓、馬來西亞等。

其中台農發由官股投資，採官辦民營模式經營，中央畜產會也同樣是官股色彩濃厚的單位，進口雞蛋的價差卻由政府吸收，遭質疑是用納稅錢補貼官股公司。

邱顯智質疑，專案進口雞蛋計畫預估執行到明年6月底，不知預算 是否有上限？

國民黨立委曾銘宗也說，農業發展基金很重要的設立目的是，建設農村、照顧農民所需資金補貼，現在政府卻用農發基金補貼進口蛋價差，與當初基金設置目的不相符，他希望審計部應該專案查核，也會在立法院新會期開議後，要求相關部會專案報告。

農業專家焦鈞表示，缺蛋問題農業部到底有沒有弄清楚源頭發生什麼事？焦鈞質疑，若不知道真實缺口到底有多大，補貼就會成為一個無底洞。

農業部：因應民生需求

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，為因應民生需求，當時緊急開放進口，進口雞蛋貿易商採購的費用不一，且進口有三成關稅，還必須算上當地集運、空海運費等費用，總補貼金額5.69億元，還算合理範圍。

李宜謙說，為了穩定供應，必須要有一定的安全庫存量，隨著生產逐漸恢復，進口的安全庫存量可以慢慢降低。