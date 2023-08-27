搶攻農民選票 侯友宜提歸還水利會 賴清德倡幸福農業

國民黨總統參選人侯友宜（中）26日參拜嘉義梅山玉虛宮，提出四大農業政策。（記者呂慧瑜／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜 昨回家鄉嘉義，喊話「要贏到讓綠營沒面子」，侯在梅山玉虛宮廟口開講，提出四大農業政策，痛批民進黨 強徵水利會，他要把水利會還給農民，另要調高老農津貼、擴大開放移工及銷售管道制度化，要讓農民當家作主。

民進黨總統參選人賴清德 昨則在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會，他向在場逾千名農民推出「幸福農業、快樂農民」農業政見，包含加強產銷履歷、引入科技、建立農業生態鏈、加強外銷及冷鏈系統、增加台灣糧食自產等六大政策，搶攻農民選票。

侯友宜表示，嘉義縣農民很多，但農民這幾年生活都不好過，特地到梅山提出四項農業政策宣示，第一要「調高老農津貼不低於8000元（台幣，約251美元）」，批民進黨對老農津貼漠不關心，四年才調整一次讓農民失望。第二「擴大開放移工，解決農業缺工問題」，解決台灣產業勞力不足問題。

侯友宜喊出「水利會該還給農民，回歸專業治理」，痛批水利會原本是民間社團法人卻遭徵收變官派，把民間資源變公家資源，卻無法照顧好農民；他若當總統，把水利會還給農民，回歸專業治理，賺的錢都給農民，政府別強奪。

此外，侯也提要將農業銷售管道制度化，增加預警機制，協助調控農產品供需，不可單一市場，他要當農民靠山，讓農產賣得出去賺大錢，讓農民過好生活。

來源：聯合新聞網

昨早侯友宜尚未抵達奉天宮，大殿媽祖香爐突發爐，支持者振奮，侯到場時表示，民進黨說要贏10萬票「別在那臭彈（意指吹牛）」，呼籲大家團結反拚贏更多，要贏到讓綠營沒面子。

賴清德昨在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會，這場造勢大會吸引中彰投雲四縣市、30個農業團體逾千人到場。賴清德說食安很重要，農業部長陳吉仲推動多年的產銷履歷要加強推動。二是引入科技、生產應機械化、設備現代化，減少農民的負擔。

第三要建立農業生態鏈，包括生產、加工、分級包裝，行銷等自成農業生態鏈，不只靠中央政府，還要靠地方政府、農會、漁會、產銷班、生產合作社一起加入成為團體，一起來幫助農民。

第四，加強外銷。第五，冷鏈系統要加強，保鮮期延長，才不會讓農產品價格崩盤，消費者也隨時都能吃到新鮮水果。

第六要增加台灣糧食生產，台灣自產三成一糧食，其他六成九靠進口，近期因氣候變遷嚴重，加上戰爭，國際糧倉產量紛紛受影響，台灣是海島，顧好自產糧食相當重要。