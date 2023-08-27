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搶攻農民選票 侯友宜提歸還水利會 賴清德倡幸福農業

記者呂慧瑜、魯永明／台北27日電
國民黨總統參選人侯友宜（中）26日參拜嘉義梅山玉虛宮，提出四大農業政策。（記者呂慧瑜／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（中）26日參拜嘉義梅山玉虛宮，提出四大農業政策。（記者呂慧瑜／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨回家鄉嘉義，喊話「要贏到讓綠營沒面子」，侯在梅山玉虛宮廟口開講，提出四大農業政策，痛批民進黨強徵水利會，他要把水利會還給農民，另要調高老農津貼、擴大開放移工及銷售管道制度化，要讓農民當家作主。

民進黨總統參選人賴清德昨則在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會，他向在場逾千名農民推出「幸福農業、快樂農民」農業政見，包含加強產銷履歷、引入科技、建立農業生態鏈、加強外銷及冷鏈系統、增加台灣糧食自產等六大政策，搶攻農民選票。

侯友宜表示，嘉義縣農民很多，但農民這幾年生活都不好過，特地到梅山提出四項農業政策宣示，第一要「調高老農津貼不低於8000元（台幣，約251美元）」，批民進黨對老農津貼漠不關心，四年才調整一次讓農民失望。第二「擴大開放移工，解決農業缺工問題」，解決台灣產業勞力不足問題。

侯友宜喊出「水利會該還給農民，回歸專業治理」，痛批水利會原本是民間社團法人卻遭徵收變官派，把民間資源變公家資源，卻無法照顧好農民；他若當總統，把水利會還給農民，回歸專業治理，賺的錢都給農民，政府別強奪。

此外，侯也提要將農業銷售管道制度化，增加預警機制，協助調控農產品供需，不可單一市場，他要當農民靠山，讓農產賣得出去賺大錢，讓農民過好生活。

來源：聯合新聞網

昨早侯友宜尚未抵達奉天宮，大殿媽祖香爐突發爐，支持者振奮，侯到場時表示，民進黨說要贏10萬票「別在那臭彈（意指吹牛）」，呼籲大家團結反拚贏更多，要贏到讓綠營沒面子。

賴清德昨在台中參加全國農業產銷團體後援會成立大會，這場造勢大會吸引中彰投雲四縣市、30個農業團體逾千人到場。賴清德說食安很重要，農業部長陳吉仲推動多年的產銷履歷要加強推動。二是引入科技、生產應機械化、設備現代化，減少農民的負擔。

第三要建立農業生態鏈，包括生產、加工、分級包裝，行銷等自成農業生態鏈，不只靠中央政府，還要靠地方政府、農會、漁會、產銷班、生產合作社一起加入成為團體，一起來幫助農民。

第四，加強外銷。第五，冷鏈系統要加強，保鮮期延長，才不會讓農產品價格崩盤，消費者也隨時都能吃到新鮮水果。

第六要增加台灣糧食生產，台灣自產三成一糧食，其他六成九靠進口，近期因氣候變遷嚴重，加上戰爭，國際糧倉產量紛紛受影響，台灣是海島，顧好自產糧食相當重要。

侯友宜 民進黨 賴清德

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