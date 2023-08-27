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新聞眼／農業部大撒幣補貼進口蛋 幫了哪國農民

記者 彭宣雅
農業部補助進口蛋，被質疑究竟是增進台灣還是他國農民的福利與發展？（本報資料照片）
農業部補助進口蛋，被質疑究竟是增進台灣還是他國農民的福利與發展？（本報資料照片）

為解決蛋荒危機，農業部五個月就撒幣5.7億元台幣補貼進口蛋價差，諷刺的是，這筆預算居然是來自「增進農民福利及農業發展」的農發基金，試問補助進口蛋，是增進了台灣農民什麼福祉，又促進了怎樣的農業發展，這幾個億的民脂民膏，農業部花得暢快，能徹底解決台灣缺蛋問題嗎？

農業發展基金收支保管及運用辦法開宗明名義第一條，就說明是為增進農民福利及農業發展，儘管基金用途中，提到可辦理「辦理農業產銷調節所需之支出」，但補助進口蛋這種「產銷調節」，究竟是增進台灣還是他國農民的福利與發展？

當台灣雞蛋供需失調，身為台灣農業主管機關的農業部，想的不是扶植本土產業，把供給追上來，而是從補貼國外進口，打擊本土蛋農，經費來源還是農發基金，政策受惠的卻是進口商，名不符實的基金使用狀況令人咋舌，更是邏輯錯亂。

農業部用農發基金補助國外雞蛋，這讓人想起了在扁政府時代，為了救高鐵財務，硬是從政府捐助成立的航發會搬了45億台幣投資高鐵。航發會是華航的大股東，成立的宗旨也是協助航空事業，華航與高鐵又有競爭關係，當時引發軒然大波，更引來華航工會抗議，後來這項投資案也被台北地方法院判決無效。農業部的作法簡直就是航發會投資高鐵的翻版。

再細看配合的進口商大戶，其中竟出現號稱「國家隊」的台農發，以及主管機關是農業部的中央畜產會，形同把納稅錢「左手給了右手」，畜產會成了鼓勵進口農產品的大本營，又如何做為政府與畜牧產業的橋梁？

H5N1高病原禽流感未歇，即便大熱天地方仍有疫情傳出，面對即將到來的秋冬季節，農業部做了哪些準備？台灣一天雞蛋需求量是2400萬顆，約12.4萬箱，從去年底至今，生產供應量仍在11.2萬箱徘徊，台灣從雞蛋自給率百分之百，到現在供應不足要花錢靠進口，農業部應停止沉溺在揭牌升官歡樂中，該挽起袖子真正做點事了。

農業部 雞蛋 投資

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