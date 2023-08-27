日排核汙水 蔡政府沉默 藍批看台灣人命不值錢

駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

日本 東京電力公司24日中午起啟動福島第一核電站的核汙水 排放工作，並宣稱核汙水經過處理、稀釋，達安全標準；國民黨立委賴士葆批，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。

賴士葆說，用現在流行刀郎的歌詞來比喻日本的核汙水真的再恰當不過了，歌詞有一小段：「可是那從來煤蛋兒生來就黑，不管你怎樣洗呀那也是個髒東西」。日本官方不斷的洗白說核廢水 經過稀釋和處理很安全，核廢水含64種放射性元素，不管怎麼稀釋處理，仍含有放射性同位素「氚」，這個髒東西還是存在。

賴士葆表示，行政院說洋流一到兩年到達台灣海域，氚濃度再四年後達到最大值。日本的核廢水排放要達30年，即日起，中國海關暫停進口日本水產品，港澳則強化日本10個縣市的水產品禁令。台灣食藥署目前不打算改變日本食品邊境管制，卻又矛盾地說海洋擴散、廢水排放及食物鏈因素，底棲類可能會被氚廢水影響，所以加強抽驗13種水產品。由於日本透過海底管道將核廢水排到1公里的外海，現在各國的專家都呼籲不要吃深海如黑鮪魚等大型魚類及貝蚌類底棲魚類，民眾只能自力救濟。

賴士葆強調，自從蔡政府開放萊豬及核災食品進口，為了換取經貿利益，連國人的健康都可以犧牲，這是很嗜血的政府，只要人民的選票不顧國人健康。日本人自私的以鄰為壑，把海洋當作自家後院，倒入核廢水破壞海洋生物鏈，周邊國家對日本砲聲隆隆，只有蔡政府異常安靜委婉，把台灣人的命看得如此不值錢。過去跟著民進黨高喊：「我是人我反核」的環保人士，反核不反核廢水，跟著蔡政府踐踏國人的健康更是讓人痛心疾首。