823造勢後風向變 藍營：金門選民歸隊

藍營「郭侯內戰」歷經上周八二三戰役65周年紀念活動，國民黨 總統參選人侯友宜 、鴻海創辦人郭台銘 一趟金門行，當地泛藍選票開始位移。國民黨金門選區的立委陳玉珍表示，泛藍支持群可說是「三分天下」侯、郭、民眾黨總統參選人各有支持族群；但藍營金門在地人士認為，八二三造勢可見風向轉變，藍營選民逐漸「歸隊」。

據了解，國民黨5月17日徵召侯友宜前後，金門民意對郭台銘表態支持度高。藍營人士分析，當時金門對侯友宜認識不深，四大公投案的「印象」也還在，相較之下，郭台銘在兩岸經商成功，知名度高，也認為郭能帶領經濟穩定。

上周八二三戰役65周年紀念，侯、郭在金門「同場不同台」，柯文哲雖未到金門，也在大直忠烈祠「隔空交戰」。三人各自提政見，從兩岸政策到經濟民生，過去當地泛藍「親郭」版圖似乎也有動搖。

陳玉珍指出，現在泛藍支持群，金門年紀較長的長輩多是藍營鐵票，會支持國民黨推出的侯友宜；40到60歲的中壯年比較傾向挺郭台銘，至於年輕世代，則有支持柯文哲的態勢，現在可以說是「三分天下」。不過，熟悉金門生態的藍營人士說，八二三造勢可見風向轉變，藍營選民逐漸歸隊。

金門縣前縣長楊鎮浯說，侯友宜是公務員出身，不擅長挑動造勢場合的氣氛。不過侯這次在金門提出六大主張，相當具體，也是金門人需要的，選民都看在眼裡。

蔡英文總統上次選舉時，在金門獲得兩成票數創綠營新高。陳玉珍說，「這也是為何總統部分，金門泛藍支持群眾焦慮」，希望以郭、侯甚至其他在野陣能整合；她在金門分別和郭、侯提及此事，兩人都有表達願意的意思。