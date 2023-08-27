綠白搶攻離島 挑戰藍營鐵票倉

民眾黨以金門縣長陳福海作為灘頭堡，盼逐步擴張離島版圖。圖為民眾黨總統參選人柯文哲5月底前往金門陶瓷廠參觀，並與廠方合影留念。(本報資料照片)

離島縣市長年是泛藍大票倉，但民進黨 近年積極經營、搶攻，獲得一定成效，而民眾黨也瞄準明年立委，盼插旗離島；民進黨內人士表示，過去在選舉時「輕離島」的情況，近年來已大不同，除了在澎湖經營有成外，金、馬地區也投入資源，做好「長期抗戰」準備；民眾黨則以金門縣長陳福海作為灘頭堡，盼逐步擴張離島版圖。

民進黨早年不重視離島，從黨旗設計只有台灣本島，不見金門、馬祖、澎湖就可知。黨內人士說，上次總統大選，蔡英文 在金、馬得票率突破兩成創下新高，顯示綠營有所突破，而澎湖早已是藍綠五五波局面，派系力量也已進入，澎湖縣長陳光復選擇和湧言會合作，派系資源整合後，更有利地方組織發展，現任澎湖立委楊曜也是民進黨籍，黨內評估選情審慎樂觀。

過去藍營動輒獲得九成得票率的馬祖，民進黨人士說，連江縣黨部主委李問經營地方黨部已三年，並非「沾醬油」選完就走，去年李問參選縣長，雖然以580票敗北，但得票創綠營新高，已看出初步成果，「打的是十年磨一劍的長期抗戰路線」。

民進黨人士表示，至於金門最大的經營問題，是還看不到「金門的李問」，遲遲沒有正統民進黨人在當地長期深耕，以下屆立委選舉提名為例，金門縣成了極少數沒提名也未決定合作人選的地區。

新興的民眾黨也積極耕耘離島選舉，除金門縣長陳福海為民眾黨籍，明年立委選舉，相較本島「無人可戰」窘境，民眾黨在連江、金門都提名立委參選人。民眾黨人士說，金門大部分的宗親旅居台灣，常往來台灣與金門，現在金門又是民眾黨執政縣市，推派人選也是宣示民眾黨在地經營的決心。

民眾黨人士說，民眾黨主席柯文哲 搶攻藍營票倉企圖心明顯，透過結合離島有藍營背景人士的勢力，能強化民眾黨與柯的陸軍，且這些人都是「自帶糧草」投靠又具備在地實力，能創造多贏局面。

近柯人士說，政黨要有主體性，而不是以挖牆腳的方向考量。民眾黨到外島經營，讓民眾多一個選擇，小黨資源有限，必須優先從有機會突破的地方經營起，盼逐步將勢力擴散到全國各地。