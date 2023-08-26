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侯辦再追雲豹金流：挺綠政治獻金1500萬

記者侯俐安、蔡晉宇／台北26日電
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室25日秀出民進黨總統參選人賴清德2016年替民進黨籍前雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌站台照片，當天晚會主題是「告別黑金」，兩年後林哲凌因貪汙入獄。圖／侯友宜競辦提供
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室25日秀出民進黨總統參選人賴清德2016年替民進黨籍前雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌站台照片，當天晚會主題是「告別黑金」，兩年後林哲凌因貪汙入獄。圖／侯友宜競辦提供

雲豹能源陷綠金疑雲，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室持續追打，昨直指雲豹及子公司近年捐給59名民進黨籍候選人1500多萬元（台幣，下同，約47.1萬美元）政治獻金，儼然成為民進黨大金庫。除此之外，雲林縣口湖鄉前鄉長長林哲凌涉向光電業索賄遭判十年，侯辦進一步質疑，林哲凌在2018年接受雲豹政治獻金，但當時雲豹已在雲林開發，質疑違反政治獻金法。

雲豹能源2016年在雲林打造大面積太陽能發電，雲林縣府協助媒合業者與地主。由於根據政治獻金法第七條，與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約，且在履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。因此，侯競辦質疑，雲豹在2018年仍捐贈政治獻金給林哲凌，有違法之虞。

不過，監察財產申報處處長陳美延表示，經查，雲豹公司近十年內，並無與政府機關（構）有巨額採購或重大公共建設投資契約，因此不構成無法問題。

近年由於太陽能發電非屬重大公共建設，類似爭議層出不窮。林為洲指出，2018年雲豹執行長譚宇軒捐給林哲凌10萬元政治獻金後不久，便向口湖鄉公所、雲林縣府申請施作「永鑫案場」。毫不在意利益迴避的問題。他解釋，鄉鎮市長管鄉道、縣道，太陽能廠要埋饋線，都須鄉鎮市長同意，也會因此衍生弊案。

林為洲秀出一張民進黨總統參選人賴清德2016年替林哲凌站台照片，當天晚會主題是「告別黑金」，兩年後林哲凌因貪汙判刑，十分諷刺。立委參選人廖先翔也質疑，民代收受龐大政治獻金，審理能源法案時真的能專業討論嗎？

侯競辦發言人黃子哲說，民進黨前立委賴勁麟進入雲豹能源之後，雲豹2018年到去年政治獻金捐了778萬元，其中八成流向民進黨新潮流派系；雲豹資本額也從1000萬變成上市公司，公司市值高達百億元，這是否跟背景、派系真的沒有關係？

民進黨立法院黨團昨反擊，國民黨至今拿不出違法事證，並指廖先翔父親廖正良，正因圖利罪被判刑六年。

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