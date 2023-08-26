我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

買粉絲？賴清德YouTube訂閱遭爆「異常激增」 賴競辦回應了

記者蔡晉宇／台北26日電
賴清德積極經營YouTube頻道，卻被質疑粉絲數異常暴增。（翻攝自賴清德YouTube）
賴清德積極經營YouTube頻道，卻被質疑粉絲數異常暴增。（翻攝自賴清德YouTube）

國民黨台北市議員徐巧芯今天臉書質疑，民進黨總統參選人賴清德YouTube頻道粉絲突然大幅增加，是不是有什麼祕密？賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，團隊透過LINE、IG、臉書等平台導流到YouTube，無論頻道的活動宣傳、社群平台的互動或投放廣告，都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也有採取類似宣傳策略。

徐巧芯指出，創立YouTube頻道應該是一開始訂閱最高，然後慢慢遞減，可是賴清德卻和一般認知相反，7月26日到8月9日每天訂閱數都只有幾百人，但從8月10日當天卻激增6200多人，且至今每天訂閱數都超過千人。

徐巧芯說，她親自確認了，「真的可以從圖表上看到異常上揚的趨勢」。至於是怎麼做到的還真的不知道，堂堂的民進黨主席、副總統、總統候選人，不會為了大內宣YT，刻意花錢去買粉吧？

陳世凱表示，YT訂閱增加除了感謝網友的支持，也分成三個層面。第一，隨著立委候選人的提名完成、地方組織建立，以及信賴之友會成立，其中特別是信賴之友會成立，活動現場都會在門口擺上請參與者加入LINE好友的文宣，加入LINE後支持者也會即時收到YT更新的訊息。

陳世凱指出，第二，當新影片更新上傳，除了有相對應的媒體報導，競辦也同步在各社群平台進行宣傳，譬如官方臉書帳號便有83萬的粉絲、IG帳號則是突破10萬追蹤，支持者便可從各個管道導流至YT頻道，並進行訂閱。

陳世凱表示，第三、針對頻道的活動宣傳、社群平台的互動，或投放廣告，這部分都有法規規定，也都公開揭露，相信各陣營候選人也都有採取類似的宣傳策略。

賴清德 臉書 YouTube

上一則

黑白集／查弊牛步 新竹棒球場走向死棋

下一則

司改6周年 拿民調當成績單 在野批改革無進展

延伸閱讀

賴民調創新高 無意中促台灣在野合作 「什麼都有可能」

賴民調創新高 無意中促台灣在野合作 「什麼都有可能」
賴清德YouTube頻道粉絲暴增被質疑 競辦：正常導流

賴清德YouTube頻道粉絲暴增被質疑 競辦：正常導流
TVBS最新民調 賴37%、柯28%、侯22% 賴上升柯、侯下滑

TVBS最新民調 賴37%、柯28%、侯22% 賴上升柯、侯下滑
與侯友宜用民調整合？ 柯文哲：什麼事情都有可能

與侯友宜用民調整合？ 柯文哲：什麼事情都有可能

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46
35名新住民子女前往鋒明集團DDK實習，體驗越南的職場生活。企業一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層。（駐胡志明市辦事處教育組提供）

新二代越南職場體驗 雙語能力是未來就業優勢

2023-08-20 05:02

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案