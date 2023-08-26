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新聞評論／補貼台電撐物價？蔡政府的巫毒經濟學

聯合報社論
「撐物價」是台電難以承受的沉重任務。圖為台電高壓電塔。（本報資料照片）
「撐物價」是台電難以承受的沉重任務。圖為台電高壓電塔。（本報資料照片）

行政院通過明年中央政府總預算，歲出歲入均創下2兆多台幣的新紀錄，國防預算達到6000多億台幣的高點，舉債則高達1700多億台幣。閣揆陳建仁特別舉行記者會，試圖說明政府多麼遵守財政紀律，確保國家社會的安定。但那些表面數字，實不足以粉飾太平。諷刺的是，副院長鄭文燦前一天澄清政府並未給予雲豹及綠能企業特權時，提到政府數度以千億元補貼台電虧損，就是希望「台電撐住整個物價」，這也讓蔡政府的巫毒經濟學治理洩了底。

鄭文燦所謂「讓台電撐住物價」，意思就是：無論國際能源價格如何上漲，政府都壓住電價減緩其波動，以免電價調高推升通膨；至於台電的虧損，政府再另編列預算補貼其損失。這樣的思維看似體貼百姓，其實卻是扭曲經濟本質的行為，藉此增加施政的不透明度，以利執政者遮掩各種不利真相。

「讓台電撐物價」的作法，有幾個嚴重的問題。第一，這不僅是對台電公司的剝削，也是對市場的不當干預。久而久之，企業和民眾可能對能源價格的波動感到麻痺，從而失去因應變化的能力。第二，由台電一家公司承擔起全國能源上漲的重任，當然是不公平的事。除了造成台電員工士氣低迷，也讓台電因為這項「神聖的政治任務」變得難以質疑，以致連其他經營不善都可以此為藉口開脫。第三，如此做法，政府形同把台電變成了它可以運用的「小金庫」，可以隨意命令它凍漲，可以任意要求它用什麼價格收購綠電，甚至要求它與哪家綠能企業合作。

簡單地說，對蔡政府而言，「讓台電撐物價」這項冠冕太過堂皇，事實上，卻把施政的黑洞弄得更深。對台電而言，「撐物價」這個旗號是它難以承受的沉重任務，這也不是任何一家國營事業應該承擔的責任。然而，近年台電扛著蔡總統能源轉型政策的巨軛，既無法達成轉型的目標，又被壓榨到債務纏身近乎破產，最後連基本的「穩定供電」任務都左支右絀。政府把台電折磨得不成形狀，鄭文燦卻還能把「台電撐物價」說得如此尊貴高大，這真是一個民粹政府最可悲的面具。

像這樣用砸錢來遮羞的政策，還有勞保基金，行政院這次編列1200億元（台幣，下同，約37.7億美元）撥補勞保基金。事實上，年初蔡政府才從「疫後特別預算」撥了100億元補貼勞保，但人們心裡有數，對勞保高達11兆的潛藏負債而言，這根本是杯水車薪。但蔡政府這次多撥1200億元，就能紓解勞保預估2028年可能破產的窘境嗎？恐怕不然。說穿了，這1000多億元的撥補更像是蔡總統的「贖罪券」，只是為了遮掩她大砍軍公教年金、對勞保改革卻坐視不顧的雙標罷了！

「貼台電撐物價」，是蔡政府獨家發明的「巫毒經濟學」，是用違反市場經濟的手段來扭曲企業的經營成本；最後不知拯救了誰，卻使台電變成病夫。「貼勞保撐延續」也一樣，小小的補貼根本無濟於事，只是把無意解決的問題拖到更大再留給後人。不僅如此，這次文化部預算大幅成長三成以上，人們看到「成年禮金」這類巧立名目的買票政策被長期化了。再如，少子女化政策近年不斷提高預算，但台灣生育率卻創下新低；今年政府仍大手筆編列1000億元，這樣的人口政策要走向何方？

陳建仁那天一再自誇政府「財政紀律良好」，他顯然利用自己為斷點，把前三任閣揆編列的2兆多元特別預算都拋在腦後。無論如何，前人花掉的錢，後人總是要還的；他逃得掉，台灣卻逃不掉！

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