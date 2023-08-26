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蔡9月5日訪史瓦帝尼 王美花、陳其邁隨行

記者蔡晉宇／台北26日電
蔡英文總統9月將出訪史瓦帝尼，圖為去年史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左三）、史瓦帝尼王妃瑪希娃瑪（右三）訪台，總統府以隆重軍禮迎接。(本報資料照片)
蔡英文總統9月將出訪史瓦帝尼，圖為去年史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（左三）、史瓦帝尼王妃瑪希娃瑪（右三）訪台，總統府以隆重軍禮迎接。(本報資料照片)

今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼獨立建國55周年，總統府昨天宣布，蔡英文總統9月5日至8日將專機出訪史瓦帝尼，盼達成同慶兩國邦誼、促進永續合作的目標。

總統府發言人林聿禪表示，史瓦帝尼王國是台灣在非洲區域的堅實盟邦，史瓦帝尼長期在國際場域為中華民國台灣仗義執言，大力支持台灣有意義地參與國際組織，兩國在基礎建設、公衛醫療、教育、資通訊，以及農業與糧食安全等重要領域，皆有密切合作。

林聿禪指出，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世自1986年登基以來，已18次訪問台灣，兩國關係緊密友好，今年適逢恩史瓦帝三世的55歲生日，史國誠摯邀請蔡總統率團訪問。蔡總統此次出訪以「邦誼同慶、合作永續」為名，盼能達成同慶兩國邦誼、促進永續合作的目標。

外交部次長李淳表示，蔡總統此次出訪預計台灣時間9月5日從桃機出發，當地時間5日下午抵達史瓦帝尼，隨即進行台史兩國元首會談及共同見證合作文件簽署儀式，晚間舉行非洲南部僑胞僑宴；隔天蔡總統將出席史國國慶與獨立紀念日的雙55活動，晚上出席國王恩史瓦帝國宴。7日下午專機離開史瓦帝尼，預計台灣時間9月8日抵台。

此次出訪團員包含經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，另也將邀請立法院朝野黨團立委隨團。李淳說明，陳其邁此次隨團，是盼推進高雄市與姆巴巴內市結交姐妹市的進度，以及深化教育合作與青年交流面向。

蔡總統歷年出訪足跡 製表／蔡晉宇
蔡總統歷年出訪足跡 製表／蔡晉宇

教育 中華民國 蔡英文

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