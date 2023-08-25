賴民調創新高 無意中促台灣在野合作 「什麼都有可能」

國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

台灣民意基金會21日公布的大選民調 ，民進黨參選人賴清德 創下歷史新高43.4％、民眾黨參選人柯文哲 26.6％、國民黨參選人侯友宜13.6％。資深媒體人李艷秋在臉書直指，在野三隻小豬正在消耗下架民進黨的力量。不過，該基金會董事長游盈隆昨表示，如果從政黨領袖回應來看，民調好像無意中促使政黨領導者開始面對新的民意，「什麼都有可能」。

旅美教授林環牆在臉書粉專「獨立觀察」貼文指出，近期並無重大事件發生，三人的支持度卻出現如此戲劇化的變動，他直言「罕見」，也表示難以理解。

本報系聯合報報導，李艷秋則表示，民調顯示，原本想下架民進黨的選民有六成，但現在只剩四成，這個數字她相信，因為在野三隻小豬正在消耗民眾下架民進黨的信念，也消磨了選民對換黨的期待。李批評三隻小豬一個毫無攻擊力，完全沒有鐵漢的霸氣；一個只會嘴砲，想不出來他曾做過什麼；還有一個只想做老大，卻砲口對內，專打同陣營的人。

至於在野有沒有可能整合，游盈隆認為，若從政黨領袖回應來看，民調無意中促使政黨領導者開始面對新的現實、面對新的民意，而非停留在過去，開始有警覺性要做些事情，柯文哲非常坦白願意談，展現他有彈性。游盈隆指出，8月民調讓大家齊一共識，選情進入新的階段，必須有新的回應，2024總統選舉會變得更好看，而不是停留在刻版印象或對選情的想像。

此外，聯合報報導，TVBS民調中心昨天公布一份賴清德訪美後所做的民調，結果顯示，藍綠白總統參選人支持度，賴清德37%、柯文哲28%、侯友宜22%。和上個月相較，賴支持度上升4個百分點，柯下滑4個百分點，賴、柯兩人從不相上下，轉為賴領先近一成；侯仍居第三，支持度降到22%，略減3個百分點。

TVBS民調指出，這段時間賴清德以副總統身份訪問友邦巴拉圭、過境美國，期間接受外媒專訪並談及他的兩岸政策態度；在野的國民黨侯友宜持續受地方派系出走、轉向事件困擾；民眾黨柯文哲言行受對手批評、新竹市長高虹安被起訴。TVBS調查時間為8月21日到24日的晚上6時30分到10時。