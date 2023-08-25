我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

那英又黑了…機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

賴民調創新高 無意中促台灣在野合作 「什麼都有可能」

台灣新聞組／台北26日電
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民進黨總統參選人賴清德（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

台灣民意基金會21日公布的大選民調，民進黨參選人賴清德創下歷史新高43.4％、民眾黨參選人柯文哲26.6％、國民黨參選人侯友宜13.6％。資深媒體人李艷秋在臉書直指，在野三隻小豬正在消耗下架民進黨的力量。不過，該基金會董事長游盈隆昨表示，如果從政黨領袖回應來看，民調好像無意中促使政黨領導者開始面對新的民意，「什麼都有可能」。

旅美教授林環牆在臉書粉專「獨立觀察」貼文指出，近期並無重大事件發生，三人的支持度卻出現如此戲劇化的變動，他直言「罕見」，也表示難以理解。

本報系聯合報報導，李艷秋則表示，民調顯示，原本想下架民進黨的選民有六成，但現在只剩四成，這個數字她相信，因為在野三隻小豬正在消耗民眾下架民進黨的信念，也消磨了選民對換黨的期待。李批評三隻小豬一個毫無攻擊力，完全沒有鐵漢的霸氣；一個只會嘴砲，想不出來他曾做過什麼；還有一個只想做老大，卻砲口對內，專打同陣營的人。

至於在野有沒有可能整合，游盈隆認為，若從政黨領袖回應來看，民調無意中促使政黨領導者開始面對新的現實、面對新的民意，而非停留在過去，開始有警覺性要做些事情，柯文哲非常坦白願意談，展現他有彈性。游盈隆指出，8月民調讓大家齊一共識，選情進入新的階段，必須有新的回應，2024總統選舉會變得更好看，而不是停留在刻版印象或對選情的想像。

此外，聯合報報導，TVBS民調中心昨天公布一份賴清德訪美後所做的民調，結果顯示，藍綠白總統參選人支持度，賴清德37%、柯文哲28%、侯友宜22%。和上個月相較，賴支持度上升4個百分點，柯下滑4個百分點，賴、柯兩人從不相上下，轉為賴領先近一成；侯仍居第三，支持度降到22%，略減3個百分點。

TVBS民調指出，這段時間賴清德以副總統身份訪問友邦巴拉圭、過境美國，期間接受外媒專訪並談及他的兩岸政策態度；在野的國民黨侯友宜持續受地方派系出走、轉向事件困擾；民眾黨柯文哲言行受對手批評、新竹市長高虹安被起訴。TVBS調查時間為8月21日到24日的晚上6時30分到10時。

民調 賴清德 柯文哲

上一則

高虹安遭訴 林耕仁：在野參選人挺貪污會羊入虎口

延伸閱讀

侯友宜南加後援會成立 政黨輪替台灣更好

侯友宜南加後援會成立 政黨輪替台灣更好
賴清德YouTube頻道粉絲暴增被質疑 競辦：正常導流

賴清德YouTube頻道粉絲暴增被質疑 競辦：正常導流
TVBS最新民調 賴37%、柯28%、侯22% 賴上升柯、侯下滑

TVBS最新民調 賴37%、柯28%、侯22% 賴上升柯、侯下滑
與侯友宜用民調整合？ 柯文哲：什麼事情都有可能

與侯友宜用民調整合？ 柯文哲：什麼事情都有可能

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
台北「季風」。(取材自米其林官網)

台2023必比登揭曉 阜杭豆漿、永康牛肉麵落榜

2023-08-24 02:25
苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。(本報系資料照)

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

2023-08-22 10:46
35名新住民子女前往鋒明集團DDK實習，體驗越南的職場生活。企業一再鼓勵學生回台後要繼續加強越南語，有朝一日回到越南進入管理階層。（駐胡志明市辦事處教育組提供）

新二代越南職場體驗 雙語能力是未來就業優勢

2023-08-20 05:02

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案