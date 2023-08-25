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與侯友宜用民調整合？ 柯文哲：什麼事情都有可能

記者林縉明、鍾維軒／台北25日電
總統大選藍白是否整合？柯文哲受訪表示，什麼事情都可能發生。（記者黃義書／攝影）
總統大選藍白是否整合？柯文哲受訪表示，什麼事情都可能發生。（記者黃義書／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲前天拋出，願以最開放的態度與各黨領袖展開對話、建立新共識。昨被問及是否考慮跟國民黨總統參選人侯友宜以民調整合，柯文哲表示，台灣選民有智慧，最後會有選擇的辦法，什麼事情都可能發生。

針對拋出與各黨領袖對話議題，柯文哲表示，該談還是要談，既然他以前說過，自1990年故總統李登輝與黃信介開國是會議後，至今30幾年，台灣從來沒有針對國家重大問題坐下來談，雖然不可能百分百相容，大部分情形還是會有爭議，但爭議會減少，台灣要建立溝通文化。

柯文哲提到，今年台大校慶將非常熱鬧，因為他與國民黨主席朱立倫、民進黨總統參選人賴清德都是1979年進入台大，自己早在40年前就跟朱立倫認識，「溝通沒什麼問題」。

台北市議員侯漢廷宣布參選台北市第一選區立委，將和國民黨提名的張斯綱藍營鬩牆，張斯綱主張用民調整合。柯文哲說，其實兩邊都是朋友，所以很為難。至於是否考慮跟侯友宜也用民調整合，柯文哲說，台灣選民是有智慧，最後總是會想出一個解決辦法，他發現歷次的選舉都是這樣，所以什麼事情都可能，重點是要從溝通開始，從來不溝通，後面有什麼好講的。

北市議員徐巧芯說，政治路上什麼事情都有可能發生，但可能性多大，到現在是看不清楚，看不到整合空間，就交給國民黨主席朱立倫做決定。

但整合若無人願意擔任副手，恐淪為紙上談兵。徐巧芯說，這點也讓基層非常焦慮，每個人都說要下架民進黨、每個人都說要保護中華民國，卻看不到整合空間，在野的票源分散後，讓副總統、民進黨總統參選人賴清德遙遙領先，若可以整合很好，但無法整合，國民黨也要有單獨勝選的企圖心跟準備。

柯文哲 國民黨 民調

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