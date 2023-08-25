賴清德民調雖攀升 民進黨仍提防大選1對1

朱立倫24日表示很樂意跟柯文哲主席能夠坐下來，好好的一起討論各項公共議題。（記者黑中亮／攝影）

針對柯文哲 拋出與政黨領袖對話的主張，國民黨 主席朱立倫昨上午說，「很樂意跟柯文哲主席能夠坐下來，好好的讓大家一起討論各項公共議題。」副總統賴清德民調近期攀升，國民黨前立委蔡正元直言，選戰已經進入「垃圾時間」；對此，民進黨 立院黨團昨回應，不管未來是三腳督或四腳督，都不排除最後整合變一對一的態勢，謹慎看待這幾份民調，沒有所謂垃圾時間。

本報系聯合報報導，朱立倫昨上午指出，為了為了兩岸和平，公平正義，為了台灣要更好，必須要下架民進黨的前提下，國民黨和民眾黨的目標是一致的。朱立倫強調，從今年年初開始就努力促成在野能夠團結，未來希望在野黨能夠合作。

朱立倫昨表示，黨內的不合，將不會糾結糾結在過去的這些小恩小怨，還是回到一個大家必須要以大局為重，個人的這些枝節，不是我們的重點。

朱立倫說，很樂意跟柯文哲就各項的公共議題，再到立法院的合作，到選舉怎麼樣的分工好好的談談，避免再造成親痛仇快的局面，甚至造成民進黨躺著就當選，需要在野大家一起來努力。

台北中國時報報導，民進黨內高層表示，總統選舉出現綠藍白「三腳督」，區域立委選情不容樂觀，多數區域立委選區只有藍綠兩組，一定會出現分裂投票的狀況；至於藍白合部分，黨內高層認為，比較大狀況是藍藍可不可合，民進黨總統、立委選舉的戰略是「母雞夠強小雞會跟上，水漲船高」，但有些政黨是「母雞啄前面小雞」，「我們是母雞帶小雞」。

民進黨黨內高層指出，總統選舉「三腳督」狀況下，區域立委選情不容樂觀，尤其是這次總統、立委選舉並沒有「對齊」，總統選舉有藍綠白三組，多數區域立委選區只有藍綠兩組，「一對一」，對民進黨陣營來說，不見得是有利的因素，這次民進黨立委席次要拚過半，難度頗高。