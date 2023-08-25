賴品妤自摔反指控記者推人 藍議員貼影片批碰瓷

賴品妤（左）遭記者狂追發生衝突，在臉書發文表示遭推跌倒，議員鍾沛君貼出影片打臉賴。（記者鄒尚謙／攝影）

民進黨 立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能 財引發熱議，賴品妤24日出席活動被媒體堵訪問到相關問題，離場時卻因肢體接觸，與媒體發生衝突，更在臉書 指控自己被推跌倒，不過北市議員鍾沛君、柳采葳提供還原影片，發現是賴自己去撞腳架摔倒，還火速發臉書「討拍」，痛批賴就是個「假摔仔」。

來源：聯合新聞網

鍾沛君批評，說穿了就是賴品妤無法回應記者追問，「為什麼女兒在台灣反服貿，收割政治紅利，爸爸卻搞服貿協會，發兩岸財。」妳不答，記者就只好問，雲豹公主跑得快，記者只能追得更快。

鍾沛君表示，賴品妤在眾目睽睽之下上演「碰瓷」假摔，誣賴記者推她，還火速發了臉書討拍，整個一條龍造謠，手段未免太低級，「那不就好在現場有多家媒體記者，眼睛在看，攝影機在拍，手機也在拍，馬上可以電視輔助判決還原真相。」否則被誣賴的記者，只怕百口莫辯，會活活被小公主親衛隊的口水淹死。

不少網友對此表示「真正夭壽吔心態，十足令人厭惡的嘴臉」、「假摔就是為了博同情」、「就是不想回答，轉移話題焦點」、「自己撞攝影師腳架」、「農曆七月有沒有拜拜?會不會是背後靈」。

對於賴品妤指控遭中天記者推擠，中天新聞對此發出聲明，指民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑中天記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯，中天提供關鍵影片打臉民進黨，記者總共二次採訪賴品妤，一刀不剪，搭配多家媒體鏡頭，證明沒有不當肢體接觸。