我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普已赴喬州監獄自首 拍大頭照後付20萬交保閃離

華裔租客鎚殺案 童目睹過程：爸爸瘋了、滿地是血

「3知名外號」金孫、賴功德、賴神 賴清德：叫我清德就好

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德，在網路上有三個知名外號，包括「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德，在網路上有三個知名外號，包括「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德24日晚間接受「年代向錢看」專訪，主持人陳凝觀詢問，賴在網路上有三個知名外號，包括「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」，比較喜歡哪一個？賴清德說，三個他都不喜歡，「因為三個都不是我，我是個凡人，我跟大家都一樣平凡」。他也強調，「叫我清德就好了」。

賴清德表示，「賴神」是溢美之詞，他也跟朋友說不要這樣稱呼，每次聽到時，都會當作是德語的「傾聽」（lauschen）相近、英文是listen（聽），好像是在勉勵他，要傾聽人民的心聲。

至於「賴功德」，賴清德說，他擔任行政院長時去參加衛福部長照服務專線成立，當時說未來會增加長照服務員的薪水到3萬元以上，也會增加社會對長照服務員的肯定，並強調長照服務員是服務年紀大的身心障礙者，「等於是做功德一樣」；但遭某報記者，刻意寫成是不顧長照服務員的薪水低，硬要人家做工作。

賴清德說，他在行政院長任內的作為，到今天來看，長照服務員的薪水已經大大提高了，長照居家服務員的薪水，一個月大概4萬元以上，如果機構式的長照服務員，也大概3萬2000元以上，薪水都提高。目前全國的據點，長照據點已經有12萬多個，前總統馬英九任內才700多個。

過去馬英九任內，長照服務員大概2萬多個，現在已經9萬多個，薪水也提升了，換句話說，他是很關心長照服務員的薪水跟社會認同度，但是很可惜在那一場講話裡面，被斷章取義，並在網路被擴大稱呼是「賴功德」，但其實並不是，「我做我該做的事情而已」。

長照 賴清德 馬英九

上一則

台國防預算6068億台幣新高 學者批結構失衡、變相浪費

延伸閱讀

要請習近平吃什麼？賴清德：蝦仁飯和全糖珍奶

要請習近平吃什麼？賴清德：蝦仁飯和全糖珍奶
徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」
台灣民意基金會民調 賴領先侯30個百分點 朱：你相信嗎

台灣民意基金會民調 賴領先侯30個百分點 朱：你相信嗎
新聞評論／賴美惠被訴是共業？賴清德還有更尷尬的事

新聞評論／賴美惠被訴是共業？賴清德還有更尷尬的事

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
鴻海創辦人郭台銘（左三）17日晚參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，包括雲林縣前縣長張榮味（左二）、屏東縣議長周典論（右三）、朝天宮董事長蔡咏鍀（左一）、彰化縣議長謝典林（右二）、台東縣前議長吳俊立（右一）等一起上台力挺郭台銘。(記者胡經周／攝影)

郭台銘邀談整合侯柯未回應 最新民調侯領先柯差距擴大

2023-08-18 02:27

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮
最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色
李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭

李玟「好聲音」最後身影… 忍痛唱完全曲 後半段不見全身鏡頭
南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷

南加橙縣爆大規模槍擊 已知4死6傷