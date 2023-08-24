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台肥遭爆疑內線交易後 王鴻薇：高層大搬風 逃之夭夭?

記者程遠述／台北24日電
國民黨立委王鴻薇日前質疑台肥26億元的D7土地標售案涉及圖利、綁標，24日再舉行記者會表示，標案進行時任台肥董事長的黃耀興，在她5月25日第一次揭露後，一個半月內先變成總經理後又請辭，台肥內部更是人事大地震。（記者程遠述／攝影）
國民黨立委王鴻薇日前質疑台肥26億元的D7土地標售案涉及圖利、綁標，24日再舉行記者會表示，標案進行時任台肥董事長的黃耀興，在她5月25日第一次揭露後，一個半月內先變成總經理後又請辭，台肥內部更是人事大地震。（記者程遠述／攝影）

國民黨立委王鴻薇日前質疑台肥26億元（台幣，下同，約8200萬美元）的D7土地標售案涉及圖利、綁標，全案檢調調查中。今天王鴻薇再舉行記者會表示，標案進行時任台肥董事長的黃耀興，在她5月25日第一次揭露後，一個半月內先變成總經理後又請辭，台肥內部更是人事大地震，她要提醒檢調加緊調查，不要讓可能涉案者得以逃之夭夭。

王鴻薇數月間持續揭露台肥賣地標案內容，除訂定高規格包括「不許共同投標」、「實收資本額30億」，得標的達麗公司在公告得標後四天，達麗就將標案30%所有權轉移給當時資本額只有20萬的盛景開發投資有限合夥公司。

王鴻薇今在立法院指出，該案就是公然在綁標，且明明4月19日決標，5月5日才發布重訊，連台肥內部都有人向她爆料，質疑有內線交易，且也有相關訊息指出，還有其他未爆彈。

王鴻薇表示，黃耀興於5月30日從董事長退位變成總經理，7月11日就直接請辭，而且這段時間台肥人事異常大幅度調動，6月28日獨立董事蘇昱彰莫名其妙當日當選當日請辭，7月18日發言人彭聖隆也調職。

王鴻薇說，這些人為何調職？請辭？第一是呼籲檢調加快偵查動作，擔心重要相關人士會逃之夭夭，也要要求持股台肥24％、但標案過程至今一聲不吭的農業部，正視內台肥內部的烏煙瘴氣，未來也會持續監督追蹤此案。

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