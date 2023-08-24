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郭台銘未鬆口選總統：大家再忍耐一下

記者蔡家蓁、李成蔭／金門24日電
鴻海集團創辦人郭台銘23日登船繞行金門大膽島一周，並擺出帥氣POSE。（記者蔡家蓁／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘23日登船繞行金門大膽島一周，並擺出帥氣POSE。（記者蔡家蓁／攝影）

鴻海集團創辦人郭台銘昨天中午登船繞行金門大膽島一周，原本外界認為他可能會發表「大膽宣言」，宣布參選總統，但直到最後他都沒鬆口，只表示，這次來的重點是八二三65周年的金門和平倡議；至於是否參選，「在不久的將來會告訴大家我的決定，大家稍微忍耐一下。」

郭台銘昨在金門縣議會演講時，遇到台灣基進黨高雄市黨部執行長楊佩樺到場抗議，高喊「為什麼要賣台？」並高舉游泳圈要郭台銘游去對岸，引起現場郭粉不滿，楊佩樺還被「請出」會議室。

郭台銘昨天在金門縣議長洪允典的陪同下乘船繞行大膽島，對於媒體詢問楊佩樺在他演講時鬧場，有沒有很生氣？郭台銘表示，有感覺對方想激怒他，但他沒上當。他也提到，民主社會就要容納不同聲音，他尊重每個人發言的權利。

郭台銘也重提演說中所強調「和平是我們的信仰」，他作為曾經在金門服役的老兵，面對戰爭與和平的思考有著深刻的感觸，他也呼籲中國停止對台的文攻武嚇，唯有和平手段才能處理兩岸問題，也唯有和平才能取得民心。

「與其共機擾台，倒不如媽祖繞台」，郭台銘表示，武力恫嚇手段無法贏得民心認同，現在兩岸間充滿戰爭病毒，因此需要和平疫苗，呼籲兩岸執政當局須向歷史負責，誠實面對當年兩岸建立起對話的政治基礎，就是一中各表，正視雙方存在的事實。

郭台銘表示，他已嚴正向北京傳達訊息，強調台灣不挑起戰爭，也絕不怯戰，這個立場非常清楚，如果有人還要說他賣台，他也沒有辦法。郭台銘提到，台灣靠ECFA賺取巨額貿易順差，如果大家覺得他賣台，就請蔡英文總統在金門宣布廢止ECFA，和台灣獨立，希望大家可以問蔡總統相同的問題。

郭台銘也重申，中華民國就是兩岸和平發展的平台，定錨中華民國，兩岸和平競合，他相信，「金門和平倡議基金會」的籌備與啟動，勢必有其積極意義。因為，在兩岸和平的進程中，金門終將扮演關鍵性的角色。

郭台銘 中華民國 北京

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