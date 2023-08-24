邱毅指郭台銘猶抱琵琶半遮面 神仙也難救

國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）、鴻海集團創辦人郭台銘（右），台灣前立委邱毅在臉書貼文分析三人的選情。（本報資料照片）

前立委邱毅今天在臉書貼文分析非綠三隻小豬，認為民眾黨總統參選人柯文哲年輕選票流失優勢不在，但似乎不自知；國民黨 只能坐定正位的老大心態，且不能有一丁點批評，許多人想退黨，國民黨總統參選人侯友宜 這仗怎麼打；鴻海創辦人郭台銘 則真的要邊緣化，但選不選還是扭扭捏捏，選民會由喜歡、期待、不耐到討厭，神仙難救了。

邱毅認為，柯文哲面臨年輕選票流失的大危機，優勢已不復存在，但似乎沒有自知之明，沒有體會出年輕人對他觀感的變化，還是像過去一像，吹牛不打草稿，成天說空話胡扯，頻頻失言，只批評沒對策，只攻擊沒邏輯，無怪乎他的年輕支持者轉向賴清德，支持度明顯下滑。

邱毅說，國民黨最大的問題是老大心態，堅持只能坐定正位再任由挑選副手，把這個稱之為整合。對國民黨的老大醬缸，只能曲意逢迎，不能有一丁點批評，這就怪不得許多人想退黨了。侯友宜在這種氛圍𥚃，這仗怎麼打，即使他想去喝團結大咖啡，來個在野三人整合，卻也抵擋不了自己請來的競辦執行長金溥聰這尊瘟神，怨不得別人。

邱毅認為，郭台銘真的要邊緣化、泡沫化了，所以昨天823動作做足，各媒體都有他們的大幅廣告，但郭還是不宣布參選，扭扭捏捏，猶抱琵琶半遮面，欲迎還拒，搞撲溯迷離，選民會由喜歡、期待、不耐到討厭，最後漠然就覆水難收、神仙難救了。

邱毅指出，現在是郭台銘要下決斷的時候了，9月13日就得登記連署，連署前找副手，要組織後援會，諸事待啟動，如果不宣布參選，這些都無法真的動起來，他要提醒郭一句老話「一鼓作氣再而衰三而竭」，幾千年前曹劌論戰如此，現今又有何異？