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傳接台灣民主基金會副執行長？林飛帆：未獲詢問

台灣新聞組／台北24日電
民進黨前副秘書長林飛帆。(本報資料照片)
民進黨前副秘書長林飛帆。(本報資料照片)

媒體人黃揚明前天指稱，民進黨前副秘書長林飛帆即將出任台灣民主基金會副執行長，月薪可能有台幣11萬多元，外界也揶揄他從「林九萬」變「林十一萬」。但林飛帆昨天透過臉書回應，無論是到台前參選，還是在幕後做幕僚，都會面對各種指教、臆測、期待或鼓勵，實際上到目前為止，還沒有接到民主基金會的詢問。

民主基金會表示，林飛帆是台灣民主基金會的董事，對於相關會務多所幫助，也致力推動台灣民主、人權的國際合作；有關媒體所稱人事，目前並未有正式約詢，而基金會若有人事調整，循例將會在定案後公布。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，台灣民主基金會較為特別，是由立法院長擔任董事長，假設林飛帆真的沒有接到詢問，也不會出任，好好澄清即可，相信各界也會接受。

曾銘宗指出，台灣民主基金會的經費來自立法院，類似公務機關，林飛帆合不合適，也必須接受各界公開檢驗；他認為林飛帆政黨色彩濃厚，不適合到民主基金會任職。

林飛帆在臉書發文說，他已抵達美國華府，主要是受美方邀請，參加美國國務院主辦的「國際領袖人才訪問計畫International Visitor Leadership Program」，而自己參與的主題是「美國外交政策決策」。

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