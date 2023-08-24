我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

冷眼集／數位部大筆預算 只為成就唐鳳一人？

記者 馬瑞璿
數位部部長唐鳳。(本報資料照片)
數位部部長唐鳳。(本報資料照片)

一年前，唐鳳以台灣天才IT大臣之姿接掌數位部，這個部門有朝氣、有活力；只不過，這個部門終究是一個政府行政機關，當這個部會旗下沒有作用法、沒有法令框架的時候，未來恐怕還會遇到更多產業管理上的困難，數位部未來要做出成績，恐怕還是得「建立框架」，才能建立數位產業秩序。

過去，唐鳳只是一個數位政委，可以在各單位之間進行溝通、協調，她跳脫文官體制框架，當她帶領數位新創產業一起邁步前進的時候，非常鮮活、非常有活力，她願意積極傾聽，也願意接受跳脫框架的許多創新做法。

可是，回頭來看，數位部是一個行政機關，行政機關必須要有框架，必須要有行政作用法，要有行政作用法去做大方向的規範，才能告訴產業哪些界不能跨、哪些地方該守秩序。

當初數位部在集蔡政府的萬千寵愛中成立，要人有人、有錢有錢，有豪氣的辦公大樓與高額預算，動不動就把業務外包，但只是這一年來，大家看到的卻是不斷出訪、在各種國際會議露臉的唐鳳，而且很多都跟數位部業務沒有直接關係，然而對於全民最關注的打詐、資安保護，唐鳳卻永遠打太極、打高空，上述這些業務或許還需要跨部會合作，就連數位部本業的媒體議價，數位部也消極以對，讓人搞不清楚這個一年拿了台幣兩百多億預算的單位，難道只為成就唐鳳一人？

預算 資安

上一則

繼承恩師2億元遺產 製作人邱瓈寬逆轉勝

下一則

黑白集／蔡英文執政7年丟4邦交國 中美洲長城已成斷垣

延伸閱讀

日版數位身分證資安狀況百出 數位大臣自罰3個月薪水

日版數位身分證資安狀況百出 數位大臣自罰3個月薪水
打詐無能 網路平台開罰掛零 立委批政府縱容

打詐無能 網路平台開罰掛零 立委批政府縱容
新聞眼／禁抖音卻不罰臉書 打詐也意識形態？

新聞眼／禁抖音卻不罰臉書 打詐也意識形態？
蔡政府提簡報、辦論壇 在野譏佛系打詐

蔡政府提簡報、辦論壇 在野譏佛系打詐

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹