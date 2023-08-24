掛牌將滿1年 數位部挨批沒政績 立委譏出差部

數位發展部成立將滿一周年，不只民眾對數位部打詐、個資保護不力感到不滿，產業界也質疑數位部政策無法落實，憂心產業發展。(記者胡經周／攝影)

數位發展部掛牌將於27日滿一年，但外界對於數位部「政績」，莫過於點麵線平台、領台幣6000元(約188美元)系統，但攸關民眾與媒體的打詐成效有限、媒體議價法草案仍無下落、個資保護多頭馬車疑慮。雖然數位部自稱是「MODA」（馬達），要推動台灣數位產業前進，但產業人士直言，數位部旗下僅有兩個作用法（法令規範），就算數位部有再多好的政策、再好的創新想法，都無法落地執行，形同「雷聲大、雨點小」。

對於數位部過去一年的表現，在野黨立委一致批評，數位部對提升資安 、打擊網路詐騙 不力，沒有政績有愧於人民，反倒是部長唐鳳「吃麵線」的行銷宣傳，讓民眾留下最深刻的印象。民進黨立委劉世芳坦言，「數位部還沒找到自己的方向」，包括在跨部會的溝通、數位產業鏈的推動，都可以做得更好。

國民黨立委吳怡玎說，民眾最關切的網路詐騙，都沒有實質作為，號稱要將臉書上的詐騙廣告都拿下來，結果依舊存在。民眾黨立委邱臣遠則說，台灣產業轉型已到關鍵的數位發展階段，影響企業、公部門競爭力頗多，AI人工智慧發展是當前重中之重，還有是國安重要一部分的資安待強化等重大工作，期望數位部虛心檢討第一年的表現及缺失，痛定思痛、拿出對策。

資訊服務業者指出，數位部成立後，相關產業確實能直接與主管機關溝通產業政策，帶動相關產業前進。但產業人士直言，「數位部主要負責產業轉型，它希望各行各業都要上雲端、都要數位化，然後呢？大家都上雲之後，就可以自由奔放、不守秩序了嗎？」

產業界指出，數位部只有資安法、電子簽章法等兩個作用法，作用法的功能在於能實質產生規範、限制、禁止等效力，因為數位部沒有足夠的作用法，在幾個重大議題上也很難快速推進，只有宣示效果。

此外，社會最關注的打詐議題上，在野黨立委就曾多次質疑，為什麼Google、Meta有那麼多詐騙內容，卻是金管會規管，而不是由數位部管理。

其次，在媒體議價法草案上，朝野立委都已經提出多個草案，只有數位部一直不提政院版。產業人士表示，「Google、Meta都已經明確表達，會遵循法令，但重點就在於台灣沒有相關法令，數位部到現在還不啟動」？

數位部次長李懷仁指出，過去這一年來，數位部執行了許多政策，除了雲市集平台、領6000系統，在通訊發展上面，台灣也已經成立了5G專網辦公室，步調比其他國家快很多；媒體議價也會在8月底前提出立法架構研究方向報告。

朝野立委對數位部手握大筆預算 、部長唐鳳及官員頻繁出國考察，卻端不出成績，感到不滿。多數立委最在意的是，台灣網路詐騙橫行，淪為「詐騙之島」，但數位部成立一年來，打詐效果不彰，反倒自我行銷包裝的能力遠超過實際產品，更像是「數位發展行銷部」。

國民黨立委李貴敏曾指出，數位部本部國外旅費高達台幣1408萬元，出國考察、開會共23次，預計出國人天數達609天，平均每天有1.7人在國外，到底是數位部還是「出差部」。

此外，數位部媒體政策及業務宣導費高達台幣1300萬元，一般事務費也有4900萬元，李貴敏說，相關預算編列浮濫，儼然變成搞網軍及大內宣。