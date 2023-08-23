823追思同場 府：蔡英文向侯友宜說辛苦了

蔡英文總統（左）與新北市長侯友宜（右）在金門出席八二三公祭暨追思活動，兩人眼神短暫交流。(記者林澔一／攝影)

總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統蔡英文主持八二三戰役勝利65周年追思祭悼典禮，事先指示金防部務必邀請新北市長侯友宜 一起聽取紀念活動簡報，總統也就有與侯友宜寒暄，並向侯友宜說「辛苦了」。

總統上午主持八二三戰役勝利65周年追思祭悼典禮，一早至太武山公墓的忠烈殿主祭，隨後往太武山公墓向英勇殉國的將士們上香並獻花致意，陪祭者包括國安會秘書長顧立雄、國防部 長邱國正、張惇涵、新北市長侯友宜、金門縣長陳福海、民進黨立委洪申翰、國民黨立委陳玉珍等人。

張惇涵下午表示，總統事先即有指示金防部，務必邀請侯友宜一起聽取今天紀念活動簡報。

張惇涵轉述，因此，今早總統抵達會場聽取簡報時，侯友宜就有與會，總統也就有與侯友宜寒暄，並向侯友宜說「辛苦了」。而在紀念活動結束，總統前往搭車的路程中，沿路也都有與侯友宜互動。

張惇涵表示，總統不只有跟侯友宜互動，今天行程中，也有跟陳福海就金門大橋後續維護，以及大橋通車後加強小金門觀光 亮點等縣政議題交換意見。

張惇涵表示，或許因為媒體沒有全程參與拍攝，所以無法觀察全貌。但今天的紀念活動莊嚴肅穆，「八二三精神」的啟示是不分黨派、不分族群、不分你我、團結護國；相對之下，過多的政治解讀與臆測，不僅無法展現八二三精神，更是沒有必要。