退選立委反升官發財 林飛帆月薪9萬傳變11萬

民進黨前副秘書長林飛帆。 （本報資料照片）

民進黨 前副秘書長林飛帆6月13日宣布退選北市中山、北松山立委後，形同在政壇半隱退狀態。資深媒體人黃揚明昨天在臉書曝，林飛帆任黨副秘時月薪9萬多元（台幣，下同，逾2800美元），現在傳他將出任民主基金會副執行長，根據該單位公開資訊，月薪可能有11萬多元。

黃揚明表示，外交部2003年捐助3000萬元設立基金成立台灣民主基金會，根據該基金會章程第四條規範，基金會財源為「本會主管機關為設立本會之目的與永續發展，原則上每年循預算 程序編列新台幣1億5000萬元」，不過2023年度外交部實際捐助金額為1.8億餘元。

黃揚明指出，台灣民主基金會現任董事長為立法院長游錫堃，當然董事是外交部長吳釗燮、總統府祕書長林佳龍；董事會中有10位董事，是不分區政黨票達5％門檻的政黨依立院席次比例推薦，而林飛帆目前已是該基金會民進黨推薦董事。

黃揚明表示，台灣民主基金會現任執行長黃玉霖是2020年10月到職的，被視為林佳龍人馬；現任三位副執行長為陳婉宜、顏建發、廖達琪。專任副執行長中，陳婉宜資歷最深，被視為蔡英文人馬，2016年政黨輪替後加入該基金會，2017年起專任至今。

黃揚明指出，根據台灣民主基金會今年度預算書，專任副執行長員額一人，全年薪資編列137萬元，平均11萬餘元；獎金22.2萬元（約兩個月薪資），另有退撫、保險21.1萬元，總計國庫支出180.3萬元。

黃揚明爆料，來自綠營內部訊息指出，35歲的林飛帆是高層屬意接任台灣民主基金會副執行長的人選，該基金會長期支持國際民主、人權運動，林飛帆也有高度意願。

黃揚明表示，去年裴洛西 訪台後，中共將曾贊助台灣民主基金會的企業列入黑名單，當時林飛帆就曾以董事身分抨擊中國無權懲戒、干涉民主基金會運作，民主基金會不會屈服，呼籲各界聲援。

黃揚明指出，林飛帆目前是民進黨智庫「新境界基金會」董事、青平台基金會董事，若確定接任台灣民主基金會專任副執行長，將成為該基金會最年輕的專任副執行長。

黃揚明表示，台灣民主基金會每年都編列一筆政黨補助費用，提供各政黨申請從事民主人權相關活動，今年度總額度為3000萬元，依照政黨立院席次比例撥給。對台灣政黨票超過5%、取得不分區立委席次的主要政黨而言，是很重要的資源。

黃揚明出示內政部政黨資訊網的各政黨財報資料指出，2022年國民黨收支決算表中記載，來自民主基金會補助收入為1164萬餘元，民眾黨為97.9萬餘元；而民進黨、時力並未明確寫出「民主基金會補助款」，但「其他補助」的項目中，民進黨為1707萬餘元、時力為36.8萬餘元，應該絕大部分都是民主基金會的補助款。