我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

整合非綠才能贏 務實金門人最懂

記者 程平

2024總統大選，非綠整合陷入瓶頸，昔日軍民同心抗共的金門，卻成了在野割喉的戰場。侯友宜郭台銘在金門陸戰肉搏，柯文哲23日在大直忠烈祠「隔空」紀念八二三砲戰，更早已透過縣長陳福海發展在地組織；三人空戰從兩岸政策談到經濟民生，演戲的很入戲，看戲的卻不來勁，金門人看選舉，遠比外界想的更務實。

金門過去被視為藍營票倉，但金門選民並非「非藍不可」，而是「唯綠不可」，縣長可以是國民黨、新黨、無黨、民眾黨，就是不能是民進黨；歷次總統大選，只要被金門鄉親認同是「非綠代表」，就算多組人馬競爭，至少都能拿到逾七成五選票，在全台也是非綠候選人中最高票。想角逐總統大位者，當然也清楚這樣的態勢，侯柯郭都欲插旗，想轉型兩岸和平堡壘的金門，意外再次被點燃硝煙。

侯友宜在多位退將簇擁下現身金門強調「正藍」，要用黃埔精神凝聚傳統組織能量及士氣；柯文哲擅長空戰，屢換政黨的陳福海在去年當選後帶槍投靠，也是看好柯的高聲量；郭台銘與長期對國民黨有諸多批評的議長洪允典站在一起，展現拉攏地方派系的本領。

三人也在政策過招，柯率先拋出興建「金廈大橋」主張，卻引來「現代吳三桂」的批評。郭五月提出「和平宣言」缺少迴響，22日豪氣撒幣加碼2000萬美元成立金門和平倡議基金會，要推動兩岸交流。侯主張在合乎中華民國憲法的九二共識下，推動金門與對岸的通電、通氣及金廈大橋公投等主張，以在地人有感的民生政策，和柯郭做出市場區隔。

非綠陣營激烈割喉廝殺，但對多數金門鄉親來說，政治人物口號喊得震天價響，能否兌現又是另一回事，過去金門大橋被諷是「選舉浮橋」，選舉到就浮上來，選完又沉下去。在野相爭、民進黨得利的道理，金門人很懂；團結整合非綠力量，想辦法選贏，才是實際。

郭台銘 國民黨 侯友宜

上一則

823追思同場 府：蔡英文向侯友宜說辛苦了

下一則

台退出中美洲議會 財部：中美洲銀行會員不受影響

延伸閱讀

不去金門為避郭台銘？ 柯文哲：不想攪和在一起

不去金門為避郭台銘？ 柯文哲：不想攪和在一起
郭台銘宣布獨立參選「箭在弦上」？ 他爆已訂做250面看板

郭台銘宣布獨立參選「箭在弦上」？ 他爆已訂做250面看板
郭台銘選定了？綠議員曝「台灣阿銘連署規畫」連署書

郭台銘選定了？綠議員曝「台灣阿銘連署規畫」連署書
徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

徐耀昌讚賴清德始終如一 稱藍營人選「能看嗎？」

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺