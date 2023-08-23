整合非綠才能贏 務實金門人最懂

2024總統大選，非綠整合陷入瓶頸，昔日軍民同心抗共的金門，卻成了在野割喉的戰場。侯友宜 與郭台銘 在金門陸戰肉搏，柯文哲23日在大直忠烈祠「隔空」紀念八二三砲戰，更早已透過縣長陳福海發展在地組織；三人空戰從兩岸政策談到經濟民生，演戲的很入戲，看戲的卻不來勁，金門人看選舉，遠比外界想的更務實。

金門過去被視為藍營票倉，但金門選民並非「非藍不可」，而是「唯綠不可」，縣長可以是國民黨 、新黨、無黨、民眾黨，就是不能是民進黨；歷次總統大選，只要被金門鄉親認同是「非綠代表」，就算多組人馬競爭，至少都能拿到逾七成五選票，在全台也是非綠候選人中最高票。想角逐總統大位者，當然也清楚這樣的態勢，侯柯郭都欲插旗，想轉型兩岸和平堡壘的金門，意外再次被點燃硝煙。

侯友宜在多位退將簇擁下現身金門強調「正藍」，要用黃埔精神凝聚傳統組織能量及士氣；柯文哲擅長空戰，屢換政黨的陳福海在去年當選後帶槍投靠，也是看好柯的高聲量；郭台銘與長期對國民黨有諸多批評的議長洪允典站在一起，展現拉攏地方派系的本領。

三人也在政策過招，柯率先拋出興建「金廈大橋」主張，卻引來「現代吳三桂」的批評。郭五月提出「和平宣言」缺少迴響，22日豪氣撒幣加碼2000萬美元成立金門和平倡議基金會，要推動兩岸交流。侯主張在合乎中華民國憲法的九二共識下，推動金門與對岸的通電、通氣及金廈大橋公投等主張，以在地人有感的民生政策，和柯郭做出市場區隔。

非綠陣營激烈割喉廝殺，但對多數金門鄉親來說，政治人物口號喊得震天價響，能否兌現又是另一回事，過去金門大橋被諷是「選舉浮橋」，選舉到就浮上來，選完又沉下去。在野相爭、民進黨得利的道理，金門人很懂；團結整合非綠力量，想辦法選贏，才是實際。