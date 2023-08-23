「我真的很氣」趙少康爆當年王建煊、馬英九參選北市長秘辛

中廣董事長趙少康（右）22日在網路播出的「少康上線啦」節目中爆1998年王建煊、馬英九、陳水扁參選台北市長秘辛，自曝因對國民黨失望，「我真的很氣」。 (取材自YouTube「少康上線啦」節目)

非綠陣營整合無進展，中廣董事長趙少康 22日在網路節目中自爆1998年台北市長選舉秘辛，指藍營支持者為挺代表國民黨 參選的馬英九 要他勸退代表新黨的王建煊，讓他真的很氣；但趙少康也藉此呼籲鴻海創辦人郭台銘，以大局為重，兌現支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾。

趙少康在「少康上線啦」節目中自爆1998年王建煊、馬英九、陳水扁參選台北市長秘辛，稱因對國民黨失望，「我真的很氣」，因此長時間不搞政治、專心做媒體。

趙少康指出，侯友宜民調回升，但仍須整合在野和黨內力量；當年很多人希望王建煊出來參選，連他不管政治的太太都受到親友請託，還說要下跪，請太太叫他去勸王出來選。

趙少康說，過幾天馬英九出來了，那些原本支持王建煊的太太親友「又跪了」，又要他去勸王退選。趙替王喊冤，「其實王建煊哪一點不如馬英九，亞洲最佳財政部長，為了土地稅跟李登輝對槓，只不過因為王建煊是新黨，沒有黨產、沒有錢，馬英九是國民黨，有黨產，他們討厭李登輝、覺得馬英九當選的機率比較大，然後王建煊就沒有了」。

趙少康呼籲郭台銘，應該以大局為重、支持侯，因為郭自己也答應過。趙說他不相信侯友宜票會少於15%，因為國民黨14個縣市長，40、50個立委參選人，300、400個縣市議員動員起來還是一個力量。趙少康和來賓黃暐瀚在節目中對談，指侯民調回升後，仍有年輕票、南台灣落後、藍整合等三關卡需突破。