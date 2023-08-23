民進黨和黑金勾結？民調 : 43%選民同意
台灣民意基金會昨天公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有四成三民眾基本上同意，民進黨是一個和黑金勾結的政黨，同意與不同意旗鼓相當，皆各占四成三左右。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是超過800萬選民眼中的民進黨，是一個與黑金勾結的政黨，這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。
從地區來看，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意。此外，新北市四成三同意、四成五不同意，相差只有兩個百分點。
另外，雲豹能源前董事長賴勁麟請辭，國民黨昨舉行記者會質疑副總統賴清德嫡系子弟兵與雲豹能源關係千絲萬縷；國民黨立院黨團也指出，雲豹能源近兩年財報毛利率21%，比多數一般行業甚至電子業還高，批評非核家園政策讓台電虧爆，也讓政商關係雄厚者賺飽。
國民黨立委吳怡玎表示，太陽光電案場一ＭＷ（千瓩）總成本約3000萬元，一年發110至120萬度電，台電以一度電4元收購，不到七年就回本，但賺更多的是儲能建置；毛利率21%不是技術先進而是獨占，包括躉售及競標價格，政府設計一整套，讓關係良好企業進來，完全不虧錢，損失的是台電及納稅人荷包。
立委王鴻薇則指出，台電購買太陽能發電，6月電價一度4.84元，儲能裝置一度電9.59元，比起核能成本發電一度1.5元，是什麼樣暴利？她說，根據能源局2022年公文，儲能裝置七家公司得標，除當時由賴勁麟代表的恩富資本，與賴清德友好的沈尚弘開設智光能源得標最大量單位，連原本做房地產、都更的跳下來做光電就知道多好賺，一定要好好檢視利益輸送，不能讓台電跌倒、「綠友友」賺飽。
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