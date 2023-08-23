民進黨和黑金勾結？民調 : 43%選民同意

國民黨立法委員王鴻薇（左）表示民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆。(記者葉信菉／攝影)

台灣民意基金會昨天公布最新民調，關於「民進黨 是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有四成三民眾基本上同意，民進黨是一個和黑金勾結的政黨，同意與不同意旗鼓相當，皆各占四成三左右。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是超過800萬選民眼中的民進黨，是一個與黑金勾結的政黨，這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。

從地區來看，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意。此外，新北市四成三同意、四成五不同意，相差只有兩個百分點。

另外，雲豹能源前董事長賴勁麟請辭，國民黨 昨舉行記者會質疑副總統賴清德 嫡系子弟兵與雲豹能源關係千絲萬縷；國民黨立院黨團也指出，雲豹能源近兩年財報毛利率21%，比多數一般行業甚至電子業還高，批評非核家園政策讓台電虧爆，也讓政商關係雄厚者賺飽。

國民黨立委吳怡玎表示，太陽光電案場一ＭＷ（千瓩）總成本約3000萬元，一年發110至120萬度電，台電以一度電4元收購，不到七年就回本，但賺更多的是儲能建置；毛利率21%不是技術先進而是獨占，包括躉售及競標價格，政府設計一整套，讓關係良好企業進來，完全不虧錢，損失的是台電及納稅人荷包。