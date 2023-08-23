我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

民進黨和黑金勾結？民調 : 43%選民同意

台灣新聞組／台北23日電
國民黨立法委員王鴻薇（左）表示民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆。(記者葉信菉／攝影)
國民黨立法委員王鴻薇（左）表示民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆。(記者葉信菉／攝影)

台灣民意基金會昨天公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有四成三民眾基本上同意，民進黨是一個和黑金勾結的政黨，同意與不同意旗鼓相當，皆各占四成三左右。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是超過800萬選民眼中的民進黨，是一個與黑金勾結的政黨，這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。

從地區來看，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意。此外，新北市四成三同意、四成五不同意，相差只有兩個百分點。

另外，雲豹能源前董事長賴勁麟請辭，國民黨昨舉行記者會質疑副總統賴清德嫡系子弟兵與雲豹能源關係千絲萬縷；國民黨立院黨團也指出，雲豹能源近兩年財報毛利率21%，比多數一般行業甚至電子業還高，批評非核家園政策讓台電虧爆，也讓政商關係雄厚者賺飽。

國民黨立委吳怡玎表示，太陽光電案場一ＭＷ（千瓩）總成本約3000萬元，一年發110至120萬度電，台電以一度電4元收購，不到七年就回本，但賺更多的是儲能建置；毛利率21%不是技術先進而是獨占，包括躉售及競標價格，政府設計一整套，讓關係良好企業進來，完全不虧錢，損失的是台電及納稅人荷包。

立委王鴻薇則指出，台電購買太陽能發電，6月電價一度4.84元，儲能裝置一度電9.59元，比起核能成本發電一度1.5元，是什麼樣暴利？她說，根據能源局2022年公文，儲能裝置七家公司得標，除當時由賴勁麟代表的恩富資本，與賴清德友好的沈尚弘開設智光能源得標最大量單位，連原本做房地產、都更的跳下來做光電就知道多好賺，一定要好好檢視利益輸送，不能讓台電跌倒、「綠友友」賺飽。

台灣民意基金會22日公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯...
台灣民意基金會22日公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。(圖：台灣民意基金會提供)

民進黨 國民黨 賴清德

上一則

退選立委反升官發財 林飛帆月薪9萬傳變11萬

下一則

觀察站／中美洲議會排台外交警鐘響 能否敲醒政府？

延伸閱讀

賴勁麟辭雲豹董座止血？ 藍諷可能還有千百個綠色門神

賴勁麟辭雲豹董座止血？ 藍諷可能還有千百個綠色門神
新聞評論／柯文哲還會說「反對下架民進黨」嗎？

新聞評論／柯文哲還會說「反對下架民進黨」嗎？
徐巧芯：賴勁麟落跑為救「雲豹小公主」

徐巧芯：賴勁麟落跑為救「雲豹小公主」
民調／民進黨是和黑金勾結的政黨嗎？4成3同意

民調／民進黨是和黑金勾結的政黨嗎？4成3同意

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺