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最新民調：柯文哲領先侯友宜 不到1個百分點

台灣新聞組／金門23日電
國民黨總統參選人侯友宜提出「金廈新三通」等金門六大民生主張，並從金門烈嶼眺望廈門。(記者林澔一／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜提出「金廈新三通」等金門六大民生主張，並從金門烈嶼眺望廈門。(記者林澔一／攝影)

今天是八二三砲戰65周年，國民黨總統參選人侯友宜昨在金門端出六大民生主張，要打造金門為兩岸經貿示範區，其中包含「金廈新三通」，除了通電、通氣，並推動「金廈和平大橋」通橋公投。前上將陳鎮湘及十多名退休將軍都到場力挺，展現軍系對侯友宜的力挺，也形同替侯金門談話背書。地方人士指出，高雄市前市長韓國瑜在國民黨全代會公開與侯展現團結之勢後，深藍的軍系都對侯友宜表現出明顯善意。

另據「菱傳媒」今天公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度40.99%、柯文哲25.80%、侯友宜22.79%，另外，尚未決定的有7.07%，還有3.35%都不支持或不會去投票。

「菱傳媒」委託皮爾森數據進行的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，侯友宜增加1.5個百分點，而柯民調雖仍居第二，但較7月下滑2.54個百分點；在「賴、柯、侯、郭」四腳督戰局，柯雖仍是老二，但支持度也較上個月減少2.16個百分點，且只領先老三侯友宜不到1個百分點，選情危急。

侯友宜昨天首場行程在多位退將簇擁下現身，此趟行程，除了訴求和平，也瞄準民生政策。他說，金門與泉州通水已五年，鄉親不再受缺水之苦，但著眼金門長遠的經濟發展，他會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程，與天然氣管線。

侯友宜宣示將打造金門為「兩岸經貿示範區」，六大主張包含，推動通電通氣、建設金門為兩岸客貨（人流、物流）樞紐、打造金門影視文化成發展戰地觀光、開闢兩岸醫療專區、推動「金廈和平大橋」公投、鏈結大陸與東南亞僑民，提升金門軟實力。

侯友宜 民調 國民黨

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