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柯文哲酸蔡政府：不是喊台獨 就可胡搞瞎搞

記者林銘翰／台北22日電
日本自民黨青年局長鈴木憲和（左）率團訪台，21日拜會民眾黨總統參選人柯文哲（右）時，贈送日本童玩「劍玉」。（記者邱德祥／攝影）
日本自民黨青年局長鈴木憲和（左）率團訪台，21日拜會民眾黨總統參選人柯文哲（右）時，贈送日本童玩「劍玉」。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲接受中天電視台主播「盧秀芳辣晚報」專訪昨晚播出，柯說，台灣跟大陸是特別關係，自己接受美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲的概念，台灣要先表明跟對岸有相同的歷史、語言、宗教跟文化，只是政治制度跟生活方式不一樣，這樣大陸會比較能夠接受。

柯透露，李登輝在世的最後幾年，自己常找他聊天，有一次問李，為什麼會提出兩國論，對方說，「那個特殊國與國關係，以後你只強調特殊就好，你不要講國與國」，這句話務實上來說正確，因為如果是國內關係，交給內政部處理就好，如果是國際關係，那就交給外交部處理就好，為什麼還會有陸委會。

柯文哲表示，所謂的戰略模糊跟戰略清晰，兩者應該交互應用，所以對於台灣來說，第一步要先求活下去，第二步則要求活得好好的，台灣跟大陸就是特殊關係。

被問到自己的選戰目標實踐順序，柯說，第一是兩岸和平，第二是總統勝選，第三是下架民進黨，最後是壯大民眾黨。

與談人介文汲提問，如何打破民進黨總統參選人賴清德的民調地板？柯文哲直言，要先破民進黨的金身，台灣不是民進黨的專利，不是喊台獨就可以胡搞瞎搞。

柯文哲還說，賴清德如果當選總統，台灣的戰爭風險會變高，經濟變差外資就會跑光，反倒是自己如果順利當選，打仗的風險會下降很多，兩岸不用打仗，「單單那個關係緊張就慘了」。

柯文哲 民進黨 賴清德

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