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新聞評論／賴美惠被訴是共業？賴清德還有更尷尬的事

聯合新聞網「重磅快評」
賴美惠（右）一路獲得賴清德（左）的力挺才當選台南市議長。（本報資料照片）
賴美惠（右）一路獲得賴清德（左）的力挺才當選台南市議長。（本報資料照片）

台南市議會前議長賴美惠被控找人頭理請領助理費232萬5200元（台幣，下同，約7.2萬美元）遭南檢起訴，是繼今年3月台南市議長邱莉莉涉賄選被南檢起訴之後，再次受到全國矚目的司法案件。這兩件議長的官司都與民進黨總統參選人賴清德有關，賴美惠當年是在市長賴清德的支持下坐上議長的位子，邱莉莉則是黨主席賴清德的眼皮底下以暴力及賄選手段選上議長，賴清德能撇得乾淨嗎？

賴清德在台南市長任內曾高舉「對抗黑金、拒進議會」的大旗，與當時的議長李全教「對峙」235天，直到李全教的樁腳賄選案樁腳被判刑，他才率隊進場，並聲稱「建立清明政治已看到曙光」，卻也留下民主政治的負面示範，事後還被監察院彈劾

基於李全教競選議長時的過於大意，賴清德在議長補選中全力督軍，也讓他全力支持的賴美惠再度坐回議長寶座。出席賴美惠的就職典禮當天，賴清德有說有笑，比起賴美惠重掌議事槌，賴清德似乎比賴美惠還要開心，連就職典禮中有藍營議員舉牌抗議，賴清德還說「不要緊，這樣比較熱鬧」。誰又料到，賴美惠日後又要惹他不開心了？  

賴美惠被控涉嫌以人頭詐領助理費用，經檢方調查後，依利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴，綠營紛紛為她話項，有人說這是賴美惠的個人行為，也有人說許多議員服務處運作根本入不敷出，助理費官司屬「歷史共業」，全台已有多起，多數錢不是放入議員口袋，是彌補平常開支，多數鄉親應會體諒；不過，日前新竹市長高虹安被訴，綠營一片撻代，那時可沒有人說這是歷史共業。

但問題是，賴美惠的情況特別，她長期與賴清德友好，也是靠賴清德的力挺才兩度當上議長，直轄市的議長並非一般的陽春議員，本身有特支費可以使用，可運用的資源更是豐沛，怎麼可以用「歷史共業」來糊弄？堂堂直轄市的議長還要用人頭詐領助理費，不是反證賴清德的識人之明也不過爾爾？

賴惠美被起訴之前，現任議長邱莉莉、副議長林志展才因涉嫌除了賄選之外，還恐嚇無法用金錢賄賂的議員，倡議「最標準改革黑金」的賴清德後只對邱、林兩人處分停權三年，賴清德改革黑金成了笑話一則；尷尬的是，賴美惠日前才被公推出任台南市信賴台灣姊妹會總會長，這下，賴清德又如何善後？日後又要如何處理賴美惠的黨紀案，外界都在看。                

                  

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