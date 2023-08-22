新黨侯漢廷以無黨籍參選立委 北市在野陣營分裂

新黨北市議員侯漢廷21日在臉書宣布參選士林北投立法委員。(本報資料照片)

新黨北市議員侯漢廷昨喊「在野不互打、下架吳思瑤」，卻宣布以無黨籍參選士林北投選區立委，外界認為勢必瓜分藍營選票。國民黨 士北選區參選人張斯綱說「泛藍」分裂，選民不樂見，盼登記前整合；拚連任的民進黨 吳思瑤表示，選舉不應訴諸意識形態，也不應炒作仇恨值。

北市2024立委8個選區，民眾黨目前僅在文山區提名張其祿挑戰國民黨賴士葆，其他7個選區民眾黨尚未提名，先前傳侯漢廷曾找民眾黨主席柯文哲 尋求支持，戰局恐成藍綠白三腳督。

侯漢廷表示，「不用害怕，投給我，就是在野大團結；投給我，絕對能下架民進黨。」過去幾年吳思瑤「謹守黨意，不顧民意，強推萊豬，興弊除利，士北居民天怒人怨，如果沒有夠強力的人選，要下架她談何容易？」他參選「絕不在野互打，會依照自己的步調，展開政見、揭弊等記者會。」

對侯漢廷參選，張斯綱表示，任何單一選區在野陣營兩人競爭，就是「保送」民進黨參選人勝選，侯不必自欺欺人，喊著下架民進黨，卻幫助民進黨，「其實唯一在乎的，是非我不可。」吳思瑤認為，侯漢廷參選，恐怕國民黨參選人更頭痛，她以不變應萬變爭取連任。

新黨秘書長、前議員潘懷宗表示，現今選制讓小黨沒有生存空間，建議在野是否用當年「潘懷宗模式」用民調整合。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹坦言，「侯漢廷參選，我們比較辛苦。」侯參選也會讓藍營更團結，可激起國民黨危機意識，黨部會再幫張斯綱多成立一些後援會。

至於柯文哲是否確定支持侯漢廷？民眾黨議員黃瀞瑩表示，民眾黨的選民自主意識很強、無法配票，各候選人要透過論述或作為來證明自己與民眾黨政治理念相符，才有可能獲得支持。

另外，國民黨在中正萬華選區遲未提名人選？黃呂錦茹表示，人選8月應該就要決定這區國民黨一定會提名，畢竟要考量地方生態，還要考量總統大選，黨中央、市黨部還在努力。