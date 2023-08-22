挺郭台銘將遭處分 苗栗前縣長徐耀昌宣布退黨

苗栗縣前縣長徐耀昌因收到國民黨中央考紀會公文，在臉書宣布退出國民黨。(本報資料照片)

國民黨 籍前苗栗縣長徐耀昌日前站台挺郭台銘 ，在「主流民意大聯盟」苗栗造勢晚會上，公開發表「下架國民黨」爭取選民支持郭董，引發黨內處分爭議，國民黨中央考紀會14日發文給徐，並要求他收到函文後10日內陳述意見。

豈料，徐耀昌剛收到函文，昨天深夜透過臉書發表千字文，宣布退出國民黨，並PO出函文表達不滿；他表示「從今天起，我會把黨旗收進我內心最深的抽屜，同志 們，讓我們就此道別。」文末，他也感性的說「衷心所願，藍天常在。 20230820 我是徐耀昌，今天，我選擇退出國民黨。」

徐耀昌說，百年大黨是榮耀，也是遺憾，榮耀的是我們曾在蔣經國總統領導下，打造台灣成為世界的經濟奇蹟；遺憾的是我們在密室政治以及脫離民意的過程中，迷失方向，失去政權，且有多少本黨優秀同志因為孤立無援，黯然消失在政治舞台，提早離席。「我沒想到的是，有天我也會成為這其中一員。」

「我永遠記得鍾東錦一年前走出縣黨部時那天，天空很藍，但藍營支持者的表情很黯淡，他拿著自己的文件箱走出黨部大門，看著自己的看板，被昔日同志所迫，狠心拆下，而且入主縣黨部的人，竟是在2018年縣長大選時，支持綠營候選人的叛將劉政鴻，情何以堪？」

他不僅對黨中央針對去年苗栗縣長人選的提名作業表達不滿，更狠批如今2024總統大選提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。

還強調必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂，「退出國民黨，是我的決定，國民黨人不能再裝聾作啞，否則輝煌的黨史，都將成為歷史灰燼，無限唏噓。」

徐耀昌說，收到這紙公文，他雖有心裡準備，但仍感到無比痛心與惆悵，退出所鍾愛的國民黨，為黨的明天，點亮一盞覺醒之光，縱然視線已模糊，「但如果因為我的退出，能讓本黨同志撥開雲霧，看見問題之所在，知曉民意之核心，那我這30年的政壇縱橫，便有了更完美的結局與意義。」

徐耀昌宣布退出國民黨，為政壇投入震撼彈，但部分人士認為如果徐再投入下屆立委，不會意外且更震撼，不僅與國民黨恩斷情絕，也為選情掀起波濤。

無黨籍苗栗縣長鍾東錦與徐耀昌是政治同路人，也稱徐是老大哥，昨天接受中廣新聞「千秋萬世」節目主持人王淺秋專訪，提及徐耀昌晚會「下架國民黨」之說，鍾表示當天晚會讀稿機有問題，確實是脫稿，但也不是口誤，而是恨鐵不成鋼。

鍾東錦說，當初徐上任之初，因縣府財政困難，頻頻求助當時國民黨執政的中央，徐沒有感受到溫暖，他每每聽到徐提及這段歷史，都覺得心酸，徐與郭台銘的胞弟郭台強好交情，他認為徐是支持郭台銘的。

政壇人士則分析指出，徐耀昌從這屆縣長選舉國民黨提名作業，因力挺鍾東錦，與國民黨漸行漸遠，兩屆縣長任滿後，至少也為國民黨守住苗栗縣大本營，沒有功勞也有苦勞，但徐的感受是人不在、人情不在，尤其徐於國民黨立委初選敗北後，更讓徐灰心失望。