挺賴清德台南前議長賴美惠 涉貪被起訴

副總統賴清德在台南市長任內，曾與前議長賴美惠（右）共同舉行記者會，呼籲當時賄選被判刑的議長李全教立刻辭職。(本報資料照片)

台南市議會前議長賴美惠，涉嫌詐領助理費232萬5200元（台幣，下同，約7萬2000美元），台南地檢署昨依利用職務機會詐取財物等罪嫌將賴提起公訴。

檢調查出，賴美惠在第一屆台南市議員期間，聘請陳姓弟媳擔任助理，負責文書作業、支出費用及記帳等工作；賴並請後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜。賴美惠和陳、吳三人，找來吳的妹妹及賴美惠胞妹盧姓女友人當人頭助理，涉嫌向議會不實請領助理費。

起訴書指出，賴美惠、陳女、吳女明知吳的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，涉勾串吳妹、盧女兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳妺、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交陳女作賴美惠服務處紅白帖等花費。

檢方指賴美惠涉嫌詐領助理費232萬5200元，賴美惠、陳姓弟媳涉違反貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌；吳女和她妹妹、盧女，涉犯使公務員登載不實公文書罪嫌。

賴美惠昨受訪時簡單回應後不願多談，記者二度追問，賴重申尊重檢方說法，對案情及後續稱「就這樣子」，隨後手機關機。賴美惠兒子、台南市議員李宗翰昨晚表示尊重司法，此事造成社會大眾觀感不佳，他為此致歉。

賴美惠老家在台南後壁，原為國民黨 籍，2000年總統大選時支持民進黨 提名的陳水扁，選後遭國民黨開除黨籍，後加入民進黨。賴美惠是台南首位女議長，更是民進黨第一位直轄市議會女議長，其已過世的夫婿李本源是後壁鄉長及區長，夫妻基層實力雄厚，賴美惠2018年推李宗翰接棒當選市議員，近年退居第二線，仍具影響力。

「對民進黨總統及立委選情當然有影響」，國民黨台南市議員蔡育輝表示，選民都知道賴美惠是賴清德 力挺才當上兩屆議長，現在又要出任南市信賴台灣姊妹會總會長；兒子李宗翰是現任市議員，跟賴清德同屬新潮流系。

新竹市長高虹安涉詐領46萬元助理費遭依貪汙罪起訴，外界搬出最高檢去年2月決議，認為公務員詐領小額補助款，應以普通詐欺罪論處；台南地檢署偵辦前議長賴美惠詐領助理費一案，同樣以貪汙治罪條例起訴，起訴法條與高虹安相同。法界認為，兩案檢方追訴詐領助理費維持相同標準，並未出現不同見解。

曾任雄檢檢察官的律師李茂增分析，賴美惠自白並繳出貪汙款項，符合貪汙治罪條例的減刑要件，審理時若法官認為「情堪憫恕」，有機會獲判緩刑，不必入監。