民調／民進黨是和黑金勾結的政黨嗎？4成3同意

台灣民意基金會22日公布最新民調，關於「民進黨是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。(圖：台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天公布最新民調 ，關於「民進黨 是一個和黑金勾結的政黨」問題結果顯示，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意， 16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有4成3民眾基本上同意，民進黨是一個和黑金勾結的政黨，同意與不同意旗鼓相當，皆各佔4成3左右。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是超過800萬選民眼中的民進黨，是一個與黑金勾結的政黨，這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。

從地區來看，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意。此外，新北市4成3同意、4成5不同意，相差只有2個百分點。

該分民調訪問期間是8月14、15日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔 70%， 手機佔 30%；有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育 程度加權，以符合母體結構。