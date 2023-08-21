總統選舉沒有柯P合作不會贏 苗縣長喊話吳伯雄協調藍白

苗栗縣長鍾東錦接受中廣新聞「千秋萬世」節目主持人王淺秋專訪，坦言總統選舉在野陣營沒有和民眾黨主席柯文哲合作，贏不了。（取自「千秋萬世」直播）

苗栗縣長鍾東錦今天接受專訪，坦言總統選舉在野陣營沒有民眾黨主席柯文哲 合作贏不了，並喊話心目中最適當的協調人選是國民黨 客家大老吳伯雄，關鍵在於「讓」，就是總統誰正、誰副。

鍾東錦今天一早接受中廣新聞「千秋萬世」節目主持人王淺秋專訪，認同國民黨立委傅崐萁昨天在臉書發表的「三隻小豬」看法，鍾東錦表示，三隻小豬團結就不一定會打贏民進黨總統參選人柯文哲，如果分裂一定會輸。

他說，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，及鴻海創辦人郭台銘 ，他都等距歡迎與支持，來苗栗提出有利於苗栗的政見，但上面要盡快整合好，時間拖越久，底下支持者會越失望，越沒有勝選的機會。

鍾東錦認為柯文哲反應很快、很真，因此獲得年輕族群支持，而青年人就是支持想支持的人，不會去考量勝選問題，柯粉很難被移轉，但民眾黨有組織的問題，找不到支持的人在哪裡？至於侯友宜會做事、有能力，國民黨有組織，只是過去不在其位、不謀其政，交際應酬互動比較少。

鍾東錦表示，郭台銘拋出三隻小豬之說，要邀柯、侯喝咖啡，但遭到柯拒絕，侯又被拒於門外，亟待第四方出面協調，但心目中最適當的人選是伯公吳伯雄，有足夠的聲望及份量，而且要盡快談。

鍾東錦認為總統是單一選舉，不是100分就是0分，在野陣營沒有柯文哲合作就贏不了，必須如國民黨主席朱立倫所言，團結可以團結的力量，關鍵是誰正、誰副，國民黨、民眾黨內都有鷹派，建議侯、柯、郭可以停下來思考，搭配副總統，組聯合內閣，阻止不公不義繼續下堪。