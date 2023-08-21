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最新民調：賴清德領先侯友宜約30個百分點

記者歐陽良盈／台北21日電
台灣民意基金會公布總統參選人最新民調，民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%，賴領先侯近30個百分點。 (圖：台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會公布總統參選人最新民調，民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%，賴領先侯近30個百分點。 (圖：台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天上午公布總統參選人最新民調，剛剛結束出訪行程的民進黨賴清德支持度43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%。調查報告指出，賴清德支持度創個人歷史新高，比2019年同月蔡英文總統支持度高出兩個百分點。

這次民調並無郭台銘選項，除賴、柯、侯三人支持度，10.2%尚未能決定，6.1%沒意見、不知道、拒答。

調查報告指出，和上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢，已完全不同，賴清德大幅增加7個百分點；柯文哲略降 1.2 個百分點，續穩居第二，沒有太大損傷，離第一越來越遠；侯友宜下滑 6.6 個百分點。

台灣民意基金會認為，這是一個選戰新階段的開始，進入一個全新的局面，賴清德民意支持度飆上四成三，柯文哲與侯友宜各自只有二成七和一成四，已打破兩邊和大於第三邊的三角形原理。選情已非三足鼎立，取而代之的是一強、一中、一弱的競爭結構。

台灣民意基金會指出，40 歲以下，柯文哲一枝獨秀，40歲以上，賴清德有壓倒優勢；侯友宜在54歲以下敬陪末座，55歲以上居第二。和上個月相比，賴清德在大多數年齡層支持者都有擴增；柯文哲居優勢的年齡線，不但沒有繼續向上延伸，反而下降，從 45歲下降到 40 歲，侯友宜支持度在20歲到24 歲選民表現不佳。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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