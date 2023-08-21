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黑白集／亂咬盟友 郭董別當賴清德助選員

黑白集
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者劉懿萱／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者劉懿萱／攝影）

前一天還在喊邀侯、柯喝咖啡，第二天郭台銘立馬變臉，怒批兩大黨都「只為私人利益」，把他當敵人，「不敢打賴清德」；他還放話，要跟侯、柯公開辯論，每天如此翻來覆去，郭董只暴露自己毫無原則與誠信。在野陣營之所以被民進黨吃得死死的，不正因為他一直在扯後腿？

選戰打到現在，郭台銘的表現越來越荒腔走板。就事論事，侯、柯都不曾對他口出惡言，藍、白陣營批評民進黨和賴清德的火力也絕對比他強大得多。郭董卻把箭頭對準盟友，根本是亂咬。選戰打成這副德性，看在民眾眼裡，只會貶損郭董的形象，認為他是「來亂的」。

政黨政治有一定的運作規則，但郭董卻覺得自己可以超乎其上。他先參加了國民黨的初選未能上榜，說要支持侯友宜卻食言，隨即又轉向民眾黨要求柯文哲「禪讓」，且絕不接受當副手。請問，如果政黨接受一個外人這樣玩弄，這個黨還能讓選民信任嗎？

若四年前未曾怒退國民黨，若郭董早早就加入民眾黨，今天的局面也許還有話說。但他一介「個體戶」，憑著家大業大，硬要騎在別人頭上；民眾不會覺得這種人當總統很危險嗎？尤其，打著「主流民意大聯盟」的招牌，座上皆是國民黨割之難去的派系腫瘤，何威風之有？

郭董再打下去，就成賴清德最佳助選員了。

賴清德 國民黨 郭台銘

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