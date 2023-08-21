我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

總統大選新民調 賴支持度39.4% 侯20.4％居次 柯19.8％

台灣新聞組／台北21日電
賴清德（右）民調支持度仍領先。（本報資料照片）
賴清德（右）民調支持度仍領先。（本報資料照片）

美麗島電子報總統大選最新民調顯示，在三強競逐情況下，民進黨參選人賴清德以39.4%領先，國民黨參選人侯友宜20.4％居次，擺脫長期居老三的局面，民眾黨參選人柯文哲19.8％墊底。

據台北中國時報報導，賴清德昨受訪時強調會努力到最後一刻，直到勝利為止，但綠營人士仍認為賴尚未走出同溫層，必須積極拓票，尋求地方支持。

據報導，民進黨立委分析，民眾黨沒有地方組織固本，而柯文哲又身陷仇女等失言風波，必然會衝擊民調；侯友宜民調有起色，主因是藍軍歸隊，且郭台銘逐漸被邊緣化，支持度後勢看漲。當前侯、柯民調纏鬥，對賴清德有利。

民進黨多數人也認為，國會三黨不過半機會高，黨內人士直指，賴必須突破「活在同溫層」和「民調天花板」的兩大問題，成立再多信賴之友會都不夠，不如拓展地方派系和宮廟系統的支持，並和蔡英文以「雙母雞」形象拉抬選情。

另據TVBS新聞網報導，民調專家戴立安在「董事長開講」中分析，侯友宜和柯文哲「基本上沒有所謂的老二或老三」；至於為何侯友宜回不到24％？戴立安表示原因出在郭台銘，而柯文哲為何掉到近20%，是因為這些票都不是他的，柯只是代為保管，現在支持度都還給侯了。

戴立安指出，四腳督情況下，賴清德支持度38.7%依舊領先，而侯友宜18.1%、柯文哲16.8%、郭台銘12.1%，與賴清德的差距反而更大，戴推測是因在野實質分裂。

民調 賴清德 侯友宜

上一則

罪證不足 被控盜領老董4658萬 看護逆轉無罪

下一則

還路於民 2.5萬人雨中遊行 「沒人該死在斑馬線」

延伸閱讀

「非綠聯盟整合好」 王金平：侯友宜民調可沖天

「非綠聯盟整合好」 王金平：侯友宜民調可沖天
呼應郭台銘 傅崐萁：豬頭三兄弟將保送大野狼賴清德

呼應郭台銘 傅崐萁：豬頭三兄弟將保送大野狼賴清德
華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢

華郵作家：批賴清德台獨已過時 統派消失是趨勢
賴清德：台灣是民主國家 而非中國喜歡誰就由誰當總統

賴清德：台灣是民主國家 而非中國喜歡誰就由誰當總統

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥