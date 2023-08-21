總統大選新民調 賴支持度39.4% 侯20.4％居次 柯19.8％

賴清德（右）民調支持度仍領先。（本報資料照片）

美麗島電子報總統大選最新民調 顯示，在三強競逐情況下，民進黨參選人賴清德 以39.4%領先，國民黨參選人侯友宜 20.4％居次，擺脫長期居老三的局面，民眾黨參選人柯文哲19.8％墊底。

據台北中國時報報導，賴清德昨受訪時強調會努力到最後一刻，直到勝利為止，但綠營人士仍認為賴尚未走出同溫層，必須積極拓票，尋求地方支持。

據報導，民進黨立委分析，民眾黨沒有地方組織固本，而柯文哲又身陷仇女等失言風波，必然會衝擊民調；侯友宜民調有起色，主因是藍軍歸隊，且郭台銘逐漸被邊緣化，支持度後勢看漲。當前侯、柯民調纏鬥，對賴清德有利。

民進黨多數人也認為，國會三黨不過半機會高，黨內人士直指，賴必須突破「活在同溫層」和「民調天花板」的兩大問題，成立再多信賴之友會都不夠，不如拓展地方派系和宮廟系統的支持，並和蔡英文以「雙母雞」形象拉抬選情。

另據TVBS新聞網報導，民調專家戴立安在「董事長開講」中分析，侯友宜和柯文哲「基本上沒有所謂的老二或老三」；至於為何侯友宜回不到24％？戴立安表示原因出在郭台銘，而柯文哲為何掉到近20%，是因為這些票都不是他的，柯只是代為保管，現在支持度都還給侯了。

戴立安指出，四腳督情況下，賴清德支持度38.7%依舊領先，而侯友宜18.1%、柯文哲16.8%、郭台銘12.1%，與賴清德的差距反而更大，戴推測是因在野實質分裂。